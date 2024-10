León trabajará, recuperará gente y hará cuentas en el parón por fecha FIFA

León, Guanajuato.- Con plantel a medias, La Fiera trabajará estos días de receso en la Liga MX debido a la fecha FIFA y es que el “domador” Eduardo Berizzo no podrá contar con sus seleccionados y los elementos lesionados que tuvo en el último choque frente al América.

Y es que, a diferencia de otros momentos o procesos, en la “guarida” esmeralda no hay tiempo que perder, mucho menos para descansar, si acaso, el grupo gozará del próximo fin de semana libre, pero eso todavía no esta confirmado, así que, de momento, Berizzo y los jugadores que se quedaron se entrenarán pensando en la reanudación de la competencia y en donde el Club León quemará sus últimos cartuchos de cara al Play-In, instancia que se ve lejana, más no imposible, pese a solo tener un triunfo en 11 partidos.

La gente que buscará dejar atrás sus molestias son Iván Moreno, Edgar Guerra, Gonzalo Napoli, David “El Avión” Ramírez y Adonis Frías. Según lo informado por Berizzo, todos estos futbolistas quedarían recuperados en este parón, de hecho, Frías ya venía trabajando casi al parejo, mientras que el resto si hizo diferenciado durante la semana de preparación frente a los de Coapa. Hay que señalar que el último que dejó de estar entre algodones fue Ettson Ayón, quien tuvo un problema en los metatarsianos, pero que ya vio minutos y esperará contribuir con goles hacia el cierre de la fase regular del Apertura 2024.

Asimismo, otros que no estarán a disposición son los seleccionados Luciano Cabral, que acudió al llamado de Chile, Jhonder Cádiz con Venezuela y Andrés Guardado, quien será homenajeado y vivirá sus últimos dos bailes con el Tricolor en los enfrentamientos amistosos en Puebla ante el Valencia de España y contra los Estados Unidos en Guadalajara.

Por cierto, los panzas verdes desde hace un buen rato que no presumían múltiples llamados a representativos nacionales, recordando que, en los procesos de Nacho Ambriz y todavía con el portugués Renato Paiva, las convocatorias eran frecuentes.

Camino por recorrer

Cuando el torneo vuelva a ponerse en marcha, al León le quedarán seis finales de carácter a matar o morir, cuatro de esas frente a rivales que, en el papel, pudieran considerarse como ganables, tomando en cuenta que los verdes parecen ir tomando constancia. Serán esos adversarios Juárez, Atlas, Querétaro y Mazatlán FC, con el plus de que salvo a los Bravos, al resto los recibirá en el Estadio Nou Camp, al tiempo que las otras dos visitas si representarán un serio riesgo en el patio de Toluca y Monterrey.

No hay margen de error para los verdiblancos, dejar unidades a la orilla del camino puede representar la eliminación. Los del “Toto” Berizzo son décimo cuartos de la tabla y suman nueve puntos, cinco por debajo del décimo casillero que otorga el último de los accesos al Play-In y que tiene por ahora en su poder el América.