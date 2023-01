León tiene rivales para Leagues Cup 2023

Estrenando nuevo formato y ampliando el número de equipos participantes, la Leagues Cup 2023 presentó a los 47 clubes de la MLS y la Liga MX que competirán en la edición 2023. Entre los representantes nacionales está Club León que busca refrendar la supremacía del balompié mexicano y volver a levantar el trofeo que ganó en 2021.

Impulsando el roce entre clubes mexicanos y estadounidense, la Leagues Cup cambia de formato y en la edición 2023 expande el número de equipos participantes 47, cifra que se distribuye en 15 grupos con tres plantillas. En este nuevo certamen competirán los 18 clubes que integran el máximo circuito mexicano y 29 representantes de la Unión Americana.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Esta competición se desarrollará entre el 21 de julio y el 19 de agosto, para darle mayor trascendencia otorgará tres plazas para la Liga de Campeones de la Concacaf 2024. Durante la etapa de clasificación cada equipo enfrentará dos partidos sumando un total de seis jornadas por grupo, los dos mejores clasificados avanzan a los 16vos de final. El calendario y sede de los partidos será presentado posteriormente.

FORMATO

Los 15 grupos serán distribuidos en las regiones: Oeste, Centro, Sur y Este, cada una tendrá cuatro grupos, excepto Oeste que tendrá tres. Para este torneo, Los Ángeles FC que fue campeón de la Copa MLS y Pachuca como monarca de la Liga MX fueron sembrados directamente en los 16vos de final.

Para la fase de grupos, las franquicias de la MLS se distribuyeron en base a su ubicación geográfica y clasificación en la Supporter ‘s Shield 2022, por su parte las plantillas mexicanas se clasificaron según la sumatoria de puntos obtenidos entre los torneos de Clausura y Apertura 2022.

Deportes La Fiera no hace confianza ante los líos que arrastra Pumas

GRUPOS

En lo que respecta a Club León, el cuadro “verdiblanco” reaparece en un torneo que le trae buenos recuerdos ya que logró el campeonato en la edición de 2021 con Ariel Holan en el banquillo.

Para este 2023, ahora con Nicolás Larcamón como entrenador el equipo zapatero se ubica en el Grupo 3 de la Región Oeste junto a LA Galaxy y Vancouver Whitecaps FC. En Grupo 1 figuran Tigres, Portland Timbers y San Jose Earthquakes, mientras en el 2 se sorteó se ubicó a Monterrey, Real Salt Lake y Seattle Sounders FC.

𝐅𝐮𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐜𝐞𝐫 🤝

The wait is over! We are extremely excited to announce Leagues Cup groups for MLS and Liga MX teams!🚨 We are ready🔥

¡El momento que todos estábamos esperando, por fin llegó! ¡ Leagues Cup, estamos listos🔥 #leaguescup2023 pic.twitter.com/wcEvMfRU8P — Leagues Cup (@LeaguesCup) January 20, 2023

Por la Región Centro se ubican América, Columbus Crew y St. Louis City SC en el grupo 1, en el 2 figuran Puebla, Minnesota United FC y Chicago Fire, mientras en el Grupo 3 están Chivas, FC Cincinnati y Sporting Kansas City y en el Grupo 4 se cruzan Nashville SC, Toluca y Colorado Rapids.

La Región Sur tiene a Mazatlán FC, Austin FC y FC Juárez en la zona 1, Orlando City, Houston Dynamo FC y Santos Laguna en el Grupo 2, para el 3 alternan Cruz Azul, Inter Miami FC y Atlanta United, finalmente en el 4 salen FC Dallas, Necaxa y Charlotte FC.

Finalmente, la Región Este presenta a Philadelphia Union, Tijuana y Querétaro en el Grupo 1. Por su parte, CF Montreal, Pumas y D.C. United se ubican en el 2, mientras Atlas da la cara contra NYFC y Toronto FC. Para el Grupo 4 están New York Red Bulls, Atlético de San Luis y New England Revolution.