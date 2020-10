León tiene luz verde para llevar a cabo Súper Copa de Automovilismo

León, Guanajuato; 3 de octubre del 2020.- No fue el futbol, tampoco el baloncesto, es el automovilismo el que se encargará de abrir sus puertas a la afición leonesa.

La cuarta fecha de la Súper Copa programada del 9 al 11 de octubre en el autódromo de la capital del calzado, tiene luz verde por parte de las autoridades locales y estatales para llevar espectadores a las tribunas, aunque con un aforo limitado.

Si bien este lunes la dirección del serial tendrá una nueva reunión con personal de salud, económica y turismo, se estima que se pueda tener la presencia de un 25 por ciento de personas, quizás entre 1,500 y 2 mil apasionados al deporte motor.

“Es importante que la economía se reactive, a final de cuentas esto genera una derrama porque son tres o cuatro noches de hotel de mínimo 500 personas, cada equipo está formado por 10 personas o poquito más”, manifestó Julio Giliberti, director de prensa de la Súper Copa, en charla con El Sol de León.

Los protocolos están avanzados, de tal forma que todos los asistentes deberán ingresar a las instalaciones del autódromo con cubrebocas y gel antibacterial, además de que en cada acceso habrá toma de temperatura. Las familias, al compartir un mismo entorno, podrán situarse juntas, sin embargo, aquellas personas que vayan por separado si deberán guardar una sana distancia (2 metros). De igual manera, la venta de boletos será única y exclusivamente por el sistema electrónico de Red Access, por lo que no habrá taquilla.

Estamos trabajando en cuestiones básicas, es decir, la gente que no lleve su cubrebocas y su gel no va a entrar, si en la tribuna se quitan el cubrebocas o no respetan la distancia se les hará una recomendación y falta definir el tema de los accesos, cuantas puertas y en los protocolos de pilotos y equipos son los mismos que venimos manejando, donde se hacen pruebas dos o tres días antes de la carrera, se presenta una declaración de Covid y todos los del staff y prensa debemos circular con cubreboca.

En esta ocasión, la afición no tendrá la posibilidad de ingresar a la zona de pits, misma que quedará reservada sólo para pilotos, equipos, organización y medios de comunicación.

El día viernes las actividades se desarrollarán a puerta cerrada, el sábado se analiza la posibilidad de tener afición, pero el domingo si es un hecho la presencia del público.

Recordar que el último evento deportivo que congregó gente fue el Rally Guanajuato México WRC, esto a inicios del mes de marzo, justo cuando estalló la pandemia por Coronavirus.