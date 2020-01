León sigue padeciendo de su defensa

En dos fechas del Clausura 2020, León ha vuelto a mostrar su “punch” ofensivo, pero también sigue padeciendo de una defensa endeble.

Los esmeraldas han marcado cinco anotaciones, tres de ellas cortesía de Ángel Mena y vía pena máxima, pero en contraste, su zaga ha admitido cuatro tantos, todos achacados a una falla de la zaga, que a una virtud del rival en turno, en este caso Querétaro y Santos.

En dos de esos cuatro goles ha participado el recién llegado Stiven Barreiro, quien en teoría esta llamado a convertirse en un referente de la central junto a William Tesillo, luego de que su paisano Andrés Mosquera no fue registrado en este semestre debido a una lesión de rodilla. Pero al ex de Atlas y Pachuca la suerte no le ha sonreído, ante los Gallos una desatención suya, con la colaboración de Cota, generó el tanto de Fabián Castillo y ahora contra Santos, cometió penalti sobre Brian Lozano, a quien ya le caía otro elemento verdiblanco a la marca.

En este concierto de errores de la defensiva leonesa, también se suma otro de los fichajes invernales, Gil Burón, quien de pronto tuvo que venir como emergente en La Comarca ante la baja de Navarro. El canterano americanista no lo estaba haciendo mal, pero una barrida a destiempo sobre Lozano generó el segundo penalti con el cual Santos le daba la vuelta al marcador el pasado domingo.

Por último, a la lista se suma nada más y nada menos que Ángel Mena, el actual líder de goleo de la Liga MX. El mediocampista ecuatoriano había conseguido el empate a dos en el TSM, parecía que el choque cerraba con la repartición de puntos, sin embargo, Mena falló groseramente, quiso salir jugando metros delante de su área y lo único que consiguió fue que le robaran la pelota y de ahí surgió el tanto de la victoria santista.

De esta manera, La Fiera sigue cometiendo errores puntuales en su cuadro bajo que ya costaron las primeras unidades. Para la siguiente fecha contra Pachuca, Nacho Ambriz podría darle un giro a su línea de cuatro en el fondo, especialmente con Barreiro, que ha hecho méritos para ganarse un lugar en el banquillo, así la opción se abre para tipos como Miguel Herrera Equihua, Ramiro González y hasta Nacho González, estos últimos dos ni siquiera han entrado a las primeras convocatorias.

En resumen, León ha sido en este comienzo de torneo candil de la calle y oscuridad de su casa, por un lado la segunda mejor ofensiva, sólo por debajo de Pumas y por el otro, la tercera defensa más castigada, compartiendo casillero con Santos, Tijuana y Cruz Azul.

