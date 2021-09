León se queda sin golf del PGA Korn Ferry Tour en 2022

León, Guanajuato.-- La pandemia y el complicado presente económico que atraviesa no solo la región, sino todo el país, han dejado a la ciudad de León sin golf del PGA Korn Ferry Tour.

Y es que por segundo año consecutivo, la gira de ascenso al PGA se ausentará de los greenes de El Bosque Country Club, escenario que desde 2009 venía albergando dicho evento que comenzó bajo el nombre de Abierto Mexicano y que después por motivos de patrocinio pasó a ser El Bosque México Championship.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Insípido resultado de “El Camarón” Rodríguez en el Pinnacle Championship

Cabe recordar que no es la primera vez que este torneo queda excluido del calendario, ya que en 2019 no pudo efectuarse debido al desabasto de combustibles y este año, por cuestiones del Covid-19, la gira prefirió no salir de territorio norteamericano.

Para 2022, el Korn Ferry Tour ha programado un total de 26 torneos, de los cuales cuatro se jugarán fuera de los Estados Unidos, esos son el Great Exuma Classic y Great Abaco Classic, ambos en las Bahamas, además del Panamá Championship y el Bogotá Championship. La única ronda que se integra como nueva a la campaña será el Lake Charles Championship a disputarse del 24 al 27 de marzo en el Country Club at Golden Nugget de Lake Charles, Luisiana.

La temporada irá del 16 de enero y se extenderá hasta el 4 de septiembre con las finales en el campo del Victoria National Golf Club de Newburgh, Indiana.

De esta manera, el Korn Ferry Tour no contará el próximo año con la que era su única parada en suelo mexicano, aunque todo hace indicar que los eventos del PGA Tour y el PGA Latinoamérica, que regularmente se celebran nuestro país, se mantendrán firmes.