León regresa por un año al Puebla a Omar Fernández

León, Guanajuato.- Un año después, Omar Fernández regresa a Puebla y culmina una etapa de muchos altibajos portando la playera de La Fiera.

Junto a su principal socio en el conjunto camotero Santiago Ormeño, el mediocampista colombiano arribó a la “guarida” con altas expectativas, sin embargo, luego de 38 encuentros, tres goles y un par de asistencias entre Liga MX, Leagues Cup y Concachampions, lo del apodado “Patrón” no acabó por detonar en el Bajío, aunque formó parte de esa plantilla que obtuvo el certamen binacional y el subcampeonato del Apertura 2021 bajo las órdenes de Ariel Holan.

“Fue un año corto defendiendo estos colores pero siempre traté de dar lo mejor de mí, me voy con un sabor amargo por no haber podido demostrar todo lo que tenía. Me prepararé al máximo por si un día nos volvemos a encontrar”, fue parte del mensaje de despedida que Fernández Frasica publicó en redes sociales.

De esta manera, el nacido hace 29 años en Zipaquirá, retornará a la Angelópolis por un año con opción a compra y volverá a estar bajo el arropo del timonel argentino Nicolás Larcamón, quien lo llevó a sacar su mejor versión dentro del terreno de juego.

Cabe señalar que su salida del León también obedeció a que los verdiblancos van por un central extranjero y requerían hacer espacio para poder registrar a un décimo futbolista no formado en México. La última imagen del cafetero en tierras cuereras fue saliendo un tanto molesto de las oficinas generales de “La Esmeralda” y con la frase “no me saquen fotos que no me voy a ir”, misma que dirigió a los medios de comunicación que aguardaban por la presentación del ecuatoriano Byron Castillo.

Fernández se une a Iván Vázquez Mellado, Gil Burón, Andrés Mosquera, Gary Kagelmacher y Jean Meneses, como las bajas de los panzas verdes para el siguiente torneo.

