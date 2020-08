León recupera a su “Ángel del Gol” previo al duelo con Tijuana

Buenas noticias en el campamento verdiblanco, Ángel Mena y el juvenil Armando León han dejado atrás el Covid-19 y estarán a disposición de Ignacio Ambriz para el duelo de este lunes por la noche contra Tijuana.

Pero al igual que ocurrió en su momento con Fernando Navarro y Nacho González, es un hecho que Mena y León irán al banquillo debido a que físicamente no lucen al cien.

“Ambos estarán en la banca, pero eso nos ayuda mucho, son dos opciones más y todos los jugadores que hemos recuperado han tenido su trabajo especial con el profesor Mario Avendaño, en el partido pasado Fer me decía que estaba para 30 o 35 minutos, ahora quizás no aguante los 90 minutos, pero ya hablaré con ellos para tener mayor certeza, hay que llevarlos con cuidado porque si no vemos lo que paso con el “Cata” Domínguez y las secuelas que tuvo”, comentó Ambriz.

El que sigue en periodo de aislamiento es Nico Sosa, siendo entonces la única baja que tendría La Fiera para enfrentar a los “Xolos”.

“Tijuana es un equipo complicado con este nuevo parado que copa muy bien todos los terrenos, presiona alto, si tiene que jugar al filo del mano a mano lo juega y sus jugadores le están encontrando el modo a Guede, así que nos va a costar muchísimo sacar un buen resultado, pero necesitamos correr, proponer y entender que a veces no podemos ganar por amplio margen, hoy vemos que ganar 3-0 ya es goleada”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Espacios acuáticos y gimnasio de la Comude bajarán sus costos

Por otra parte, Nacho Ambriz tiene sobre el escritorio un ajuste defensivo, con la opción de poner de arranque al colombiano Andrés Mosquera, quien recién reapareció después de casi nueve meses en el hule por una lesión de rodilla. En caso de que “El Guardia” sea elegido, el sacrificado en esa zona de centrales sería su paisano Stiven Barreiro.

Finalmente, el entrenador leonés espera que su equipo retome el volumen futbolístico con el transcurrir de las jornadas y es que “en una plática con Jean (Meneses) me decía que era complicado tener ese ritmo constante de los otros torneos, fueron cuatro meses parados, pero hoy el equipo me ha mostrado madurez cuando hay que aguantar al rival”.

El dato

Antes de iniciar la fecha cinco, León es de las ofensivas más discretas del campeonato con sólo dos goles marcados, misma cifra que también tienen Chivas y Necaxa.