León recibe sede para Nacional Sub 13 de ADEMEBA

León, Guanajuato.- Se dio a conocer el calendario 2023 de los campeonatos nacionales de ADEMEBA y entre las sedes la ciudad de León figura como anfitriona para la categoría sub 13 femenil. Con este evento se busca fortalecer el baloncesto en Guanajuato.

La programación de 2023 fue presentada de manera oficial por la Comisión de Competencias Nacionales de la Asociación Mexicana Deportiva de Basquetbol ADEMEBA. El calendario concentra 14 eventos varoniles y femeniles de categorías sub 13, sub 14, sub15, sub16, sub 17, sub 18 y sub 19.

Entre las sedes para el nuevo serial se encuentra León que recibe el Campeonato Nacional Femenil Sub 13, justa que se desarrollará del 1 al 5 de noviembre. Como sede principal está prevista la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez y como subsede se gestiona al Macrocentro León 1.

“Se presentó el calendario con el que se trabajará en 2023, por las características de la ciudad al centro del país estimamos la participación de los estados del país junto al IMSS y el IPN. Este evento será un impulso para el baloncesto en Guanajuato”, resaltó David Gutiérrez, dirigente de ADEMEBA Guanajuato.

Para esta competición se estima la participación de alrededor de 30 selectivos estatales congregando a más de 300 jugadoras. Recordar que, en la edición de 2022 de esta categoría, el selectivo guanajuatense fue dirigido por el coach Eduardo Jaime Domínguez logrando el noveno lugar en el Nacional celebrado en San Luis Potosí.

CALENDARIO 2023

La nueva temporada inicia en marzo con el Nacional sub 17 varonil en Tamaulipas. Otros nacionales masculinos son el sub 16 a realizarse entre marzo y abril en Aguascalientes. En mayo habrá acción con el sub 18 en Sonora, seguido por el sub 19 en Hidalgo. En octubre se disputarán los sub 13, sub 14 y sub 15 en Guerrero, Yucatán y Chihuahua, respectivamente.

En lo que respecta a los certámenes femeninos, Puebla abre el telón con el sub 17 en abril, como segunda cita está en Chiapas con el sub 16 entre abril y mayo, en este último mes también está agendado el sub 18 en Zacatecas. Para julio Ciudad de México organiza el sub 19, septiembre se suma al calendario con el sub 15 de Nuevo León, en octubre se desarrolla el sub 14 en Sinaloa. Guanajuato da cerrojazo al año con el nacional sub 13 en noviembre.