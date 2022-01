León recibe clasificatorio estatal de atletismo

León, Guanajuato.- El atletismo guanajuatense se alista para los Juegos Nacionales Conade 2022 y para ello celebró la primera fase Estatal en León.

Participando en pruebas de pista y campo, alrededor de 420 atletas se dieron cita al Macrocentro León 1 con la intención de explotar los músculos al límite y obtener el mejor de los registros, para así mantenerse en la terna por la clasificación a la segunda edición de los Nacionales CONADE.

Las categorías participantes en la rama varonil y femenil fueron sub 16, sub 18, sub 20 y sub 23. El Estatal 2022 se realizó entre el 21 y 23 de enero con un total de 100 eventos.

Entre las pruebas que se llevaron a cabo fueron los 100m, 200m, 400m y 600m para la velocidad, también se desarrollaron los 80m, 100m, 110m, 300m y 400 metros con vallas. Para el medio fondo y fondo se disputaron los 800m, 1,500m, 2,000m, 3,000m y 5,000m.

Para la pista también hubo acción con los 2,000m y 3,000 metros con obstáculos. En pruebas de campo desarrollaron los lanzamientos de disco, bala, martillo y jabalina. También se disputaron los saltos de longitud, altura, garrocha y triple. Por las pruebas combinadas hubo heptatlón y decatlón.

Algunos de los municipios participantes fueron León, Celaya, Guanajuato, Cortazar, Irapuato, Purísima del Rincón, Pénjamo, Juventino Rosas, Abasolo, entre otros.

TRIUNFAN LEONESES

Entre los atletas destacados que acudieron a este primer certamen fueron el leonés Edgar Ramírez que dominó los 800 y 400 metros con marcas de 48.13 y 1:53.84. Por su parte Diego Cervantes del equipo Gacelas León se llevó el salto de longitud sub 18 con 6.10 metros.

Por el Team Naranjo, hubo gloria con Sandro Rocha en los 110m y 400m con vallas (57.97), además Santiago Mora (11.25) y Yael Rodríguez (10.83m) hicieron el 1-2 en el impulso de bala sub 18. En la sub 16, Luis Mario Muñoz (37.01m) y Jesús Esparza (27.41m) lograron los dos primeros puestos del lanzamiento de disco.

Luego de este primer clasificatorio, la ciudad cuerera volverá a recibir una segunda etapa de pruebas del Estatal 2022 para los días 12 y 13 de febrero.