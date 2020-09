‘León’ Ramírez regresa a los combates en Veracruz

León, Guanajuato.- El artemarcialista Adán ‘El León’ Ramírez volvió al encordado y lo hizo en Veracruz como parte de una función que incluyó a peleadores de todos los rincones del país.

Adán Ramírez viajó a Xalapa, Veracruz para pelar en un programa organizado por la academia Cobra Kai Muay. El ‘León’ Ramírez es especialista en la disciplina de mauy thai.

El rival en turno fue Jonny Corazón de Jesús, alumno de la escuela Muay Thai Chimal, el peleador capitalino fue más efectivo en el ataque y supo mantener distancia sobre Ramírez con patadas a las piernas de Adán Ramírez

Luego de varios asaltos, el dominio fue claro para el peleador del equipo Chimal, apreciación que ratificaron los jueces que otorgaron el triunfo a Corazón de Jesús.

“Esta vez me tocó aprender, la pelea la ganó mi compañero de batalla, la verdad me faltó oxigeno en esta batalla, la técnica estaba de mi lado, sin embargo, el compañero se mostró más ágil. Golpeaba mucho, pero sin eficacia, sin embargo, a mí me faltó ser más contundente. Estuve aguantando y faltó la definición por mi parte” señaló Adán Ramírez para El Sol de León.

Sobre compromisos posteriores, el artemarcialista adelantó que tiene programadas dos presentaciones, una en noviembre y para diciembre acudirá al evento Fight For Glory donde también debutarán cinco de sus alumnos que entrena en la escuela Leones MT.