León pone buena cara ante los contagios por Covid-19

León, Guanajuato; 19 de agosto del 2020.- Pese a las bajas importantes que tendrá La Fiera por el Covid-19, el cuadro esmeralda luce con la obligación de imponer este viernes su jerarquía en la cancha de los Bravos de Juárez.

David “El Avión” Ramírez, una de las gratas revelaciones para León en este torneo, aseguró que cualquier elemento del plantel se encuentra listo para aprovechar su oportunidad, tal y como él lo ha hecho cuando Navarro y Mena estuvieron fuera de circulación.

“Todos los jugadores son importantes y cada uno en su posición se desempeña de manera distinta, así que hay que estar preparado para cuando lleguen estas oportunidades, todos trabajamos al máximo para mostrarnos y ya dentro del campo se verá si pesaron bastante las bajas, pero creo que mis compañeros están para jugar bien”, manifestó Ramírez.

En el plano personal, el ex de Chivas y Pachuca ha disputado todos los juegos del torneo y únicamente salió de cambio en la fecha cuatro frente a los Tuzos.

“La verdad ha sido muy bueno el inicio del torneo para mí, mas no conforme ya que me faltan cosas por mejorar. Agradezco a mis compañeros y al cuerpo técnico por la confianza ya que eso ha sido importante para que yo me haya adaptado rápido al estilo de juego”.

Respecto a lo que será FC Juárez como rival y el posible debut de Marco Fabián con la escuadra fronteriza, José David señaló que “seguro que Fabián les va a ayudar bastante y nosotros buscaremos contenerlo. Juárez es un equipo intenso, que le gusta el roce y hay que tratar de jugar rápido y concretar las chances que tengamos para salir victoriosos”.





En Números…

4 Juegos en este torneo para David Ramírez con León

356 Minutos los que suma “El Avión” con la playera esmeralda

24 Años para el mediocampista oriundo de la capital cuerera