León, Guanajuato; 29 de febrero del 2020.- A lo que sigue. Con el fracaso en la Concachampions ya consumado, León no tiene de otra más que refugiarse en la Liga MX.

Pero más le vale a los verdes dar vuelta a la página, olvidar lo sucedido en Los Ángeles y aplicarse en el campeonato local, donde las cosas para nada están fáciles, pese a que marchan en el subliderato de la competencia con 15 unidades, apenas un puntito por debajo de las Águilas del América.

Será un duelo de morbo en la tierra del tequila y del mariachi, donde León y J.J. Macías se volverán a encontrar, sólo que ahora el joven atacante mexicano lucirá la playera rojiblanca y no la esmeralda, con la que el año pasado llegó a marcar 19 tantos, 16 de estos en la fase regular. Meses después del regreso de Macías al chiverío, queda claro que los verdiblancos extrañan al ariete, así como el J.J. seguramente desea en estos momentos recobrar el nivel que llegó a enseñar en el Bajío.

La Fiera luce herida por todos lados, con Moreno, Sosa y Campbell fuera de circulación y un Ángel Mena que no estuvo presente a media semana en California debido a un problema muscular, al tiempo que en lo moral, la gran tarea de Nacho Ambriz será volver a enfocar al grupo y que no se venga abajo tras el fiasco que resultó la incursión en la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Ambriz podría mover sus fichas, sobre todo en el cuadro bajo, donde al menos Navarro y Tesillo parecen seguros, pero la incógnita es si Barreiro se mantendrá firme en la central o bien, podría venir un ajuste con Ramiro González y Herrera Equihua; además, si Mena aún no está listo, Sosa es quien vendría a trabajar como volante por derecha.

Del otro lado, Chivas no es que ande imbatible, al contrario, los dirigidos por Luis Fernando Tena ganaron en Tijuana, pero las dudas no se despejan con un equipo que sigue sin convencer a su gente; de hecho, dos de sus flamantes fichajes, Uriel Antuna y “El Chicote” Calderón, no serán tomados en cuenta al haber sido sancionados por la directiva.

Hay paridad entre estos dos cuando se ven las caras en Guadalajara, para muestra, de los más recientes cinco compromisos León ganó dos y el Rebaño otro par. La última actuación de los panzas verdes en tierras tapatías fue derrota en el Clausura 2019, esa que le puso fin a la histórica racha de 12 victorias consecutivas.

El Juego

Liga MX

Jornada 8

Guadalajara Vs. León

Fecha: 1 de Marzo del 2020

Hora: 17:00 Hrs.

Estadio: Akron





Alineaciones Probables

Guadalajara León

4 José Rodríguez 30 Rodolfo Cota

16 Miguel Ponce 5 Fernando Navarro

21 Hiram Mier 28 Stiven Barreiro

30 Gilberto Sepúlveda 23 Ramiro González

17 Jesús Sánchez 6 William Tesillo

20 Jesús Molina 18 Pedro Aquino

26 Fernando Beltrán 10 Luis Montes

11 Isaac Brizuela 16 Jean Meneses

10 Javier López 13 Ángel Mena

7 Alexis Vega 7 Ismael Sosa

9 José Macías 9 Leonardo Ramos

DT.- Luis Tena DT.- Ignacio Ambriz





Cuerpo Arbitral

Árbitro Central: Fernando Hernández Gómez

Asistente Uno: Alberto Morín Méndez

Asistente Dos: José Alfredo López Cruz

Cuarto Árbitro: Brian Omar González Veles





Números

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

2 León 7 5 0 2 16 10 6 15

11 Guadalajara 7 2 3 2 8 9 -1 9





Goleadores

Jugador Equipo Goles

Ángel Mena León 5

Jean Meneses León 4

José Macías Guadalajara 2

Alexis Vega Guadalajara 2





Historial

Torneo Resultado Estadio

Clausura 2015 Guadalajara 1-0 León Omnilife

Apertura 2015 León 1-0 Guadalajara Nou Camp

Clausura 2016 Guadalajara 0-1 León Omnilife

Apertura 2016 León 1-1 Guadalajara Nou Camp

Clausura 2017 Guadalajara 1-1 León Chivas

Apertura 2017 León 0-2 Guadalajara Nou Camp

Clausura 2018 Guadalajara 0-2 León Akron

Apertura 2018 León 0-1 Guadalajara Nou Camp

Clausura 2019 Guadalajara 2-1 León Akron

Apertura 2019 León 4-3 Guadalajara Nou Camp