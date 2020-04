León manda al “Mosquito” Sosa para su debut en la e-Liga MX

León, Guanajuato; 11 de abril del 2020.- Es cuestión de que Nico Sosa le dé “play”, para que La Fiera ponga en marcha su participación en la nueva e-Liga MX.

A falta de futbol real, únicamente queda sentarse a disfrutar de esta competencia que de igual forma la protagonizan algunas de las figuras del balompié mexicano, sólo que ahora en su faceta de “gamers”, la cual muchos no desconocen del todo y suelen aplicarla durante sus tiempos muertos cuando no están sobre el terreno de juego.

León eligió sus mejores tres cartas en el FIFA 2020 de PS4: Ángel Mena, José Iván Rodríguez y Nicolás Sosa, siendo precisamente el charrúa quien tomará el control en este primer encuentro frente a unos Gallos Blancos de Querétaro, que por su parte se verán representados por el colombiano Jeison Lucumí.

“Esta oportunidad es algo muy lindo, los partidos se están pasando por tele en vivo, obvio no es lo mismo mirar a tu equipo en la vida real, pero me parece que es una buena oportunidad para que todos nos mantengamos cerca del futbol en estos momentos tan difíciles donde no sabemos cuándo vamos a poder volver a la cancha”, manifestó Sosa.

El apodado “Mosquito” no llega a este torneo como un improvisado, disputó varios duelos de pretemporada contra varios ex compañeros del Racing de Montevideo y el pasado jueves derrotó 2 goles por 1 al Atlético de San Luis, representado por Antonio Portales.

“Hacía bastantes días que no jugaba al FIFA, estaba metido en otro juego, pero cuando supe que iba a entrar al torneo me puse a practicar un poco, tuve algunos rivales muy buenos y aprendí diferentes tácticas, todo esto tiene su misterio”, agregó el atacante.

Al menos en la cancha real, La Fiera ha venido forjando una clara paternidad sobre los Gallos con cuatro victorias consecutivas, tres de ellas por contundente 4 a 0 en el Apertura 2018, Clausura 2019 y Apertura 2019, mientras que en este Clausura 2020 el triunfo esmeralda se dio por 3-1, ahora será responsabilidad de Nico Sosa llevar ese dominio a la consola y al futbol virtual.





