León intentará salir del bache en su visita a la Comarca

León, Guanajuato.- Con par de sendas goleadas en la frente, La Fiera se mete este jueves a la cancha del Territorio Santos Modelo, escenario donde no hace mucho tiempo solía pasarla bastante mal.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Si bien en sus más recientes dos presentaciones en la Comarca Lagunera el conjunto esmeralda ha salido avante, empatando a uno el semestre anterior y ganando 2 a 1 en el Guard1anes 2021, antes de eso los Guerreros llegaron a encajarle como locales 11 tantos en tres partidos al León, incluyendo un contundente 5 por 1 en el Clausura 2018 y el 3-0 del Apertura de ese mismo año que le costó el puesto a Gustavo “Chavo” Díaz.

Hoy, los felinos llegan nuevamente en una situación apremiante, luego de los tropiezos contra Monterrey y Mazatlán, que han levantado dudas y críticas en torno al proyecto que encabeza el timonel portugués Renato Paiva. Los panzas verdes solo han ganado dos encuentros de ocho disputados, pero lo más preocupante es que son de la peores defensas del campeonato, permitiendo 16 goles, 10 de esos en sus últimos tres duelos.

Ante el flojo pasaje que vive la escuadra de la capital cuerera, el “domador” lo advirtió y frente a los coahuilenses podría darle un fuerte sacudida a su once inicial. Los ajustes más significativos vendrían en la zaga, de tal manera que reconvertir a una línea de tres no suena tan descabellado, más aún con la presencia del francés Julien Célestine, quien contra los cañoneros se mostró bien en los minutos que le tocó ver acción, además de que esta formación liberaría de ciertas labores defensivas al ecuatoriano Byron Castillo, que simple y sencillamente ha enseñado más de una carencia como marcador por derecha, no se diga también del “Osvi” Rodríguez, otro que de igual forma anda a la baja. Las ausencias confirmadas por lesión son las de William Tesillo y “El Avión” Ramírez.

Del otro lado, la fortaleza de Santos ha sido su localía, afrontando cuatro cotejos y ganando tres, incluso sin recibir gol en dos. Solo las Chivas en la tercera fecha consiguieron arrebatarle un puntito a los pupilos de Eduardo Fentanes, que en su elenco tiene hombres de la talla de Carlos Acevedo, el uruguayo Fernando Gorriarán, “El Mudo” Aguirre y el paraguayo Cecilio Domínguez, exjugador del América.

León no cae con Santos desde el Clausura 2020, solo que en esta ocasión el panorama pinta complejo para los del Bajío, tomando en cuenta el presente. Las acciones inician desde las 19:05 horas con arbitraje del chiapaneco Víctor Cáceres.

El Juego

Liga MX

Apertura 2022

Jornada 9

Santos Vs. León

Fecha: 18 de Agosto

Hora: 19:05

Estadio: TSM Corona

Alineaciones Probables

Santos

León 1 Carlos Acevedo

30 Rodolfo Cota 2 Omar Campos

23 Byron Castillo 5 Félix Torres

21 Stiven Barreiro 20 Hugo Rodríguez

25 Paul Bellón 8 Carlos Orrantia

24 Osvaldo Rodríguez 6 Alan Cervantes

26 Fidel Ambriz 221 Jair González

10 Luis Montes 29 Juan Brunetta

12 Joel Campbell 11 Fernando Gorriarán

13 Ángel Mena 27 Javier Correa

7 Víctor Dávila 19 Eduardo Aguirre

18 Lucas Di Yorio DT.- Eduardo Fentanes

DT.- Renato Paiva

Cuerpo Arbitral

Árbitro Central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández

Asistente Uno: Enrique Isaac Bustos Díaz

Asistente Dos: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

Cuarto Árbitro: Guillermo Pacheco Larios

Números



JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 8 Santos 7 3 1 3 11 9 2 10 12 León 8 2 3 3 10 16 -6 9

Goleadores





Jugador Equipo

Goles Lucas Di Yorio León

4 Eduardo Aguirre Santos

2 Hugo Rodríguez Santos

2 Ángel Mena León

1

Historial



Torneo Resultado Estadio Apertura 2017 León 1-2 Santos Nou Camp Clausura 2018 Santos 5-1 León TSM Corona Apertura 2018 Santos 3-0 León TSM Corona Clausura 2019 León 3-0 Santos Nou Camp Apertura 2019 León 2-2 Santos Nou Camp Clausura 2020 Santos 3-2 León TSM Corona Guard1anes 2020 León 2-1 Santos Nou Camp Guard1anes 2021 Santos 1-2 León TSM Corona Apertura 2021 León 1-1 Santos Nou Camp Clausura 2022 Santos 1-1 León TSM Corona