León gana de visita al Atlas con doblete del “Puma” Gigliotti

Guadalajara, Jalisco.-.- Emmanuel Gigliotti, el hombre que para muchos tiene las horas contadas en León, apareció en par de ocasiones para darle a La Fiera su cuarta conquista en fila. Triunfo esmeralda 3 por 1 de visita frente al Atlas.

“El Puma” no tenía goles en la campaña, no arrancaba un juego desde la jornada nueve ante Puebla e incluso había sido borrado de las últimas convocatorias. Pero el ex diablo rojo ha salido respondón a la hora buena, sólo basta con recordar su doblete en la final.

G⚽⚽⚽L de Edgar Zaldívar

📹#NoTeLoPierdas

¡¡¡G⚽⚽⚽LAZOO!!! Edgar Zaldívar está regresando después de una larga lesión y marcó este gran tanto para acercar a los rojinegros en el marcador.



Atlas 1-2 León#Guard1anes2021 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/ohQEDDRwnQ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 10, 2021

Once inédito el que presentó Nacho Ambriz, donde Burón y “Osvi” Rodríguez fueron los laterales, Mosquera acompañó en la central al novel Pedro Hernández, quien vivió su primera titularidad en el máximo circuito, “El Oso” González estuvo en zona de recuperación, abiertos Moreno y Campbell, mientras que adelante Godínez hizo dupla con Gigliotti.

G⚽⚽⚽L de Emmanuel Gigliotti

Así el doblete de #MiAmigoElPuma. 🦁🇳🇬👏🏻 pic.twitter.com/4c4UPCq6U3 — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) April 10, 2021

Atlas le imprimió velocidad al arranque, Malcorra e Ibarra fueron las principales vías de llegada al arco esmeralda por parte del equipo comandado por Diego Cocca, quien a diferencia del “domador”, optó por repetir cuadro.

G⚽⚽⚽L de Emmanuel Gigliotti

📹#NoTeLoPierdas

¡¡¡G⚽⚽⚽L!!! Emmanuel Gigliotti ganó la posición a primer poste y con un cabezazo abrió el marcador.



Atlas 0-1 León#Guard1anes2021 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/MYF0XYe0Iz — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 10, 2021

Una mala salida del peruano Santamaría generó la primera de peligro para La Fiera, sólo que Chuy Godínez se la perdió con un tiro flojito que fue a las manos de Camilo Vargas.

Pero después de un inicio prometedor, las acciones se ahogaron de a poco, hubo escasa claridad y el sol que cayó a plomo sobre la grama del Jalisco por supuesto que acabó mermando a dos escuadras que si algo presumen es un futbol vertical y de ida y vuelta.

El arbitraje de Luis Enrique Santander no estuvo exento de polémica, esto en una mano de Nacho Malcorra que invitó a la revisión silenciosa, sin embargo, la gente del VAR mantuvo la decisión del silbante irapuatense y no hubo infracción que sancionar.

La primera mitad moría de nada, hasta que al minuto 36 los verdiblancos dispusieron de otra cosa con el cobró de esquina del “Chapo” Montes y el cabezazo de Gigliotti.

Ya en la parte complementaria, la furia rojinegra quiso hacerse sentir. Caraglio la mandó al fondo, pero el gol se anuló por fuera de lugar, después el mismo Milton volvería a conectar con la frente y Cota le dijo que no, en tanto que Angulo fue otro que marcó, aunque en el VAR todo se echó para atrás por una mano previa de Rocha.

León estaba pasando serios apuros, pero bien dicen que después de la tempestad viene la calma. Al 66´ de tiempo corrido, Gigliotti, con la especialidad de la casa, un frentazo letal y a servicio de Montes, puso el segundo para reafirmar que el campeón de la Liga MX va con todo en la defensa de su corona.

Hacia el final, los rojinegros le metieron su dosis de emoción al compromiso. Zaldívar regresó a las canchas para recortar con disparo de media distancia, aunque “El Osvi” Rodríguez le puso hielo con el tercero y definitivo. La Fiera lo hizo, en la liga anda indomable, pero a media semana tiene la prueba de fuego contra Toronto en la Concachampions.

Liga MX

Jornada 14

Atlas 1-3 León

Goles

0-1 Minuto 36.- En servicio de esquina cabezazo a primer palo de Emmanuel Gigliotti

0-2 Minuto 66.- Nuevo frentazo de Emmanuel Gigliotti a servicio del “Chapito” Montes

1-2 Minuto 80.- Disparo de Edgar Zaldívar que vence la estirada de Rodolfo Cota

1-3 Minuto 90.- Potente zurdazo de Osvaldo Rodríguez para cruzar a Camilo Vargas

Alineaciones

Atlas: 12.- Camilo Vargas, 27.- Jesús Angulo, 2.- Hugo Nervo, 5.- Anderson Santamaría, 15.- Diego Barbosa (199.- Ozziel Herrera 84´), 26.- Aldo Rocha, 20.- Ían Torres (6.- Edgar Zaldívar 68´), 218.- Jeremy Márquez (9.- Julio Furch 75´), 7.- Ignacio Malcorra, 8.- Renato Ibarra, 18.- Milton Caraglio (11.- Javier Correa 75´), DT.- Diego Cocca

León: 30.- Rodolfo Cota, 3.- Gil Burón (28.- David Ramírez 89´), 4.- Andrés Mosquera, 192.- Pedro Hernández, 24.- Osvaldo Rodríguez, 27.- Rubén González, 10.- Luis Montes (21.- Stiven Barreiro 89´), 11.- Yairo Moreno, 12.- Joel Campbell (13.- Ángel Mena 58´), 14.- Jesús Godínez (16.- Jean Meneses 75´), 20.- Emmanuel Gigliotti, DT.- Ignacio Ambriz

Tarjetas Amarillas

Atlas: Torres (62´), Correa (76´)

León: Gigliotti (77´), Burón (82´)

Tarjetas Rojas

No Hubo

Árbitro

Luis Santander (Regular)

Asistentes

Pablo Hernández y Telly Saldívar

Estadio Jalisco