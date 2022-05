León firma su fracaso en la liga al empatar con Toluca

Ganar era el nombre del juego y ninguno de los dos fue capaz. León y Toluca empataron a cuatro, resultado que dejó a los esmeraldas fuera de la zona de repesca y a los Diablos Rojos con la obligación de desembolsar una multa porcentual de 33 millones de pesos.

La Fiera tenía la mesa servida, jugando en su cancha, acompañada de su gente y frente a unos pingos, que con un viejo conocido en el banquillo como Nacho Ambriz, simple y sencillamente, acabaron siendo la escuadra decepción del Clausura 2022.

Con la imperiosa necesidad de sumar de a tres, de un lado y de otro, esmeraldas y escarlatas no se anduvieron con miramientos y brindaron una primera parte de seis goles.

Al minuto 13, Tesillo se fue en banda en su intento de cortar la pelota, esta le cayó a Ian González y el español lo resolvió prácticamente de frente a Cota. Los mexiquenses estaban enmudeciendo las tribunas del Estadio Nou Camp, que en una noche clave presentó una buena entrada.

Pero cuatro minutos más tarde, los verdes reaccionaron aprovechando el sinfín de facilidades que ha dado la zaga choricera a lo largo de la campaña. Rodríguez sirvió raso dentro del área y a segundo palo cerró el chileno Víctor Dávila, quien no anotaba desde el pasado 25 de febrero ante Necaxa.

León se encontraba volcado al frente y al 24´, Mena techó en la salida a García, tanto que tuvo que ser avalado por el VAR, luego de que en primera instancia el silbante irapuatense Luis Enrique Santander había anulado la acción por un presunto fuera de lugar. En ese momento, la escuadra guanajuatense se encontraba dentro del repechaje y los pingos empezaban a hacer cuentas.

Sin embargo, Toluca le metió carácter y también con una pizca de suerte consiguió darle la vuelta. Con el sello de la casa, un zurdazo implacable, Leo Fernández lo empató a dos, y todavía restaba el tercero, el tanto en propia puerta del “Osvi” Rodríguez, quien quiso cortar de cabeza sobre la línea de gol, pero la esférica terminó adentro de su propio arco.

El trámite era de locos, los pingos ya se hacían con la ventaja al descanso, solo que “El Takeshi” Meneses obtuvo su premio tras haber acompañado la jugada donde el canterano Jorge Rodríguez le sacó la redonda a Mena. Fueron seis y pudieron ser al menos un par más, de no ser por los postes y una que otra posición adelantada.

La segunda mitad abrió con dos equipos mucho más reservados, apostando a estar mejor parados en el fondo, y a partir de eso, con la misión de aproximarse a la meta rival. Pero la tregua cesó al 57´ de tiempo corrido, cuando en tiro de esquina, Alexis Canelo picó a primer palo y con un sólido martillazo venció la estirada de Cota.

El desenlace resultaría dramático. Toluca no pudo poner el partido en la congeladora y se quedó a cuatro minutitos de librarla. Barreiro con el cuarto le dio cierta vida a los suyos en pleno agregado, pero no hubo tiempo de más. El interinato de Christian Martínez no fue la solución en tierras esmeraldas, como tampoco la llegada de Ambriz al infierno.

Jornada 17

León 4-4 Toluca

Goles

0-1 Minuto 13.- Disparo colocado de Ian González prácticamente de frente a Cota

1-1 Minuto 17.- Servicio raso de Rodríguez que cierra Víctor Dávila a segundo palo

2-1 Minuto 24.- Ángel Mena se la pica a García y el VAR acaba dando por bueno el gol

2-2 Minuto 26.- Zurdazo de Leo Fernández que entra pegadito a la base del poste

2-3 Minuto 32.- Autogol de Osvaldo Rodríguez al empujar la pelota a su puerta de cabeza

3-3 Minuto 36.- Jean Meneses la empuja al fondo después de una floja barrida de Rodríguez

3-4 Minuto 57.- Tiro de esquina a primer palo que conecta con la frente Alexis Canelo

4-4 Minuto 90.- Stiven Barreiro la pone pegada al palo y deja sin chance a Luis García

Alineaciones

León: 30.- Rodolfo Cota, 28.- David Ramírez (9.- Federico Martínez 86´), 21.- Stiven Barreiro, 6.- William Tesillo, 24.- Osvaldo Rodríguez (4.- Andrés Mosquera 59´), 26.- Fidel Ambriz (11.- Elías Hernández 74´), 10.- Luis Montes, 16.- Jean Meneses, 13.- Ángel Mena, 25.- Omar Fernández (8.- Iván Rodríguez 59´), 7.- Víctor Dávila, DT.- Christian Martínez

Toluca: 1.- Luis García, 2.- Raúl López, 4.- Valber Huerta, 23.- Haret Ortega, 194.- Jorge Rodríguez, 20.- Claudio Baeza, 15.- Jordan Sierra, 30.- Alan Rodríguez (11.- Daniel Álvarez 80´), 10.- Leonardo Fernández (18.- Brian Samudio 80´), 25.- Alexis Canelo (17.- Camilo Sanvezzo 74´), 19.- Ian González (190.- Isaías Violante 59´), DT.- Ignacio Ambriz

Tarjetas Amarillas

Toluca: Huerta (31´)

Tarjetas Rojas

No Hubo

Árbitro

Luis Santander (Regular)

Asistentes

Christian Espinosa y Andrés Delgado

Estadio Nou Camp