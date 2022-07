León Femenil sigue bajo el dominio de las Tuzas

Pachuca, Hidalgo.- Las Fieras llegaron a siete duelos sin poder vencer a Pachuca, luego de salir goleadas 3 a 0 de la cancha del Estadio Hidalgo.

Enfrentar por si solo al actual subcampeón de la Liga MX Femenil, todavía sin su refuerzo estelar, la española Jenni Hermoso, ya era sumamente complicado para la escuadra comandada por Adrián Martínez, pero si a eso se le suma que las acciones rompieron a partir de un grosero fallo arbitral, pues todavía el panorama se le nubló más al León.

El juez central Nacho Góngora y su asistente dos Karla Hurtado, fueron los únicos que vieron una mano dentro del área de la defensora verdiblanca Marcela Valera, quien sí cortó el paso del balón con el brazo, aunque dicha acción se generó uno o dos pasos fuera. Sin ser la menos culpable de la polémica decisión, la goleadora tuza Charlyn Corral hizo efectivo el cobro desde los once pasos para adelantar a las hidalguenses al minuto 21.

Hasta antes de eso, las leonas lo estaban jugando bastante bien, poniendo a circular la esférica en campo contrario e incluso generando opciones, la más clara un zurdazo de la méxico-germana Mayalu Rausch, que se fue apenas por un costado de la portería defendida por Esthefanny Barreras.

Las panzas verdes ya no volvieron a ser las mismas después de irse abajo, las desconcentraciones en sector defensivo volvieron a aparecer y un once de la jerarquía y calidad de Pachuca no dejó ir de largo la chance para hacer más abultado el marcador.

Al 34´, Lizbeth Ángeles sacó disparó que alcanzó a ser desviado por la pierna de Anguiano y la pelota terminó techando a la cancerbera Brissa Rangel. Las de la Bella Airosa lo ganaban cómodamente y se enfilaban a romper una rachita de dos tropiezos, esto después de los 3 a 2 que les habían propinado Toluca y Santos.

Martínez le movió antes del descanso con el ingreso de Díaz y la salida de Barboza, pero lo único que obtuvo a cambio fue el tercero del Pachuca, segundo a la cuenta de Corral y en gran conexión con la panameña y exfiera Marta Cox.

La parte complementaria fue mero trámite, las locales tenían resuelta la tarea y hasta tuvieron para un cuarto o quinto tanto con las pelotas al palo de Antúnez y Corral. León ha entrado en serio bache tras dos derrotas en fila y aún sin la posibilidad de contar con sus refuerzos del extranjero. Por su parte, las Tuzas de Juan Carlos Cacho parecen ir en ascenso y a espera de detonar con el pronto debut de Hermoso.