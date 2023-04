León Femenil reduce sus opciones de liguilla tras caer con Chivas

Zapopan, Jalisco.- Con antelación se sabía que la ida al redil rojiblanco era una misión compleja para Las Fieras, así lo marcaba la actualidad de ambas escuadras y los antecedentes entre si en la perla tapatía, con siete triunfos del chiverío en igual número de encuentros disputados, cifra que ahora es de ocho.

Las esmeraldas lo aguantaron 50 minutos en la cancha del Estadio Akron, pero después de eso el Rebaño Sagrado le puso el estate quieto a un León que, por momentos, llegó a nulificar de buena manera a las comandadas por Juan Pablo “El Pato” Alfaro, sobre todo en la primera parte. 3-0 final.

El conjunto verdiblanco llegó a tener las primeras dos claras del duelo correspondiente a la jornada 13. En contragolpe, Daniela Calderón echó por encima su intento, ya con Blanca Félix fuera de su arco, mientras que en servicio a pelota quieta, la argentina Mariana Larroquette contactó de cabeza, solo que la redonda quedó en posesión de Félix.

Al menos en 45 minutos, las leonas lo tuvieron controlado, no pasaron sobresaltos e incluso las Chivas se salvaron de quedarse con jugadoras de menos. Tanto Carolina Jaramillo como Rubí Soto, recetaron sendos planchazos en mediocampo que no vio o no quiso observar el juez central del cotejo, el mexiquense Fernando Cruz.

Las panzas verdes no pudieron reflejar sus lapsos lucidos en el marcador y para la segunda mitad las jaliscienses metieron el acelerador para resolverlo, impulsadas también por el retorno de su referente ofensivo, Alicia “Licha” Cervantes, quien no había tenido actividad en casi tres meses debido a una lesión. Alfaro lanzó más unidades al frente y ahí comenzó a despejarse el panorama para las de casa.

Al 55´ de tiempo corrido, Montoya sacó centro por su costado y a segundo palo, ganándole la posición a Esquivias, apareció el cierre de Gaby Valenzuela, quien previamente ya lo había avisado sobre la puerta defendida por Ángeles Martínez. Quinta anotación en el Clausura 2023 para la delantera jalisciense.

Los golpes de realidad para las verdes fueron continuos y es que cinco más tarde, con tremendo zurdazo, Jaramillo encaminó las acciones, pero todavía restaba el de “Licha”, un disparo cruzado al que jamás pudo llegarle Martínez, así se resolvió no solo la décima victoria del Guadalajara, sino también su liderato, toda vez que Monterrey se vio sorprendido en su visita al Toluca. Para las felinas, fue dar un paso hacia atrás en sus pocas chances de llegar a la liguilla.