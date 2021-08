León femenil luce motivado tras hilar un par de buenos resultados

León, Guanajuato; 16 de agosto del 2021.- Luego de un inicio con tres derrotas al hilo en el Apertura 2021 de la Liga MX Femenil, Las Fieras parecen ir de menos a más tras la goleada a Mazatlán y el empate de visita en Querétaro.

“Estamos muy motivadas a pesar de que en los primeros tres partidos no se nos dieron los resultados, luego vino la victoria y este último empate, pero siento que se han hecho bien las cosas, se ha jugado de buena manera, se ha trabajado para ganar los partidos y seguras de lo que estamos haciendo”, apuntó la central esmeralda Liliana Magaña.

Las dirigidas por Scarlett Anaya no quitan el dedo del renglón, quieren llegar a la fiesta grande a como dé lugar, pero también son conscientes de que “no podemos ir pensando en la liguilla si no vamos resolviendo juego tras juego, así que cada semana estamos trabajando con la mentalidad de que el partido más importante es el que viene”.

El próximo rival es Santos, que no pierde desde la fecha inaugural y que registra dos victorias consecutivas fuera de su patio contra las cañoneras y Necaxa.

“Es un equipo ordenado, estamos analizando todas sus fortalezas y debilidades, pero más enfocadas en lo que nos toca, en lo que podemos plantear el día del partido, obviamente el rival cuenta, pero nos enfocamos más en el trabajo del día a día”, manifestó Magaña.

UNA NUEVA CAPITANA

En los últimos encuentros, la oriunda de la capital del país ha asumido la capitanía del conjunto verdiblanco, sin embargo, Lili Magaña no le da mucha importancia a portar el gafete en el brazo, reconociendo que en cada una de las líneas existe liderazgo.

“No se necesita el gafete para ser líder, desde que llegué al club me he sentido con ese compromiso, es cierto que es un plus, una responsabilidad mayor, pero solo eso, aquí todas pueden asumir el rol de capitana, todas tienen la oportunidad de jugar, no hay alguien que tenga el puesto seguro y eso aumenta el nivel de competencia al interior del equipo, creo que eso a la larga también nos puede beneficiar ya que cada jugadora se va a exigir al máximo sabiendo que hay gente atrás que te puede ganar el puesto”, aseveró.

En Números…

5 Torneos para Liliana Magaña con la escuadra esmeralda

56 Juegos en los que la capitalina ha defendido la causa del Club León

23 Años para la zaguera central que surgió de las filas necaxistas