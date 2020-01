León Femenil jugará sin miedo ante Tigres

Iniciar con una derrota no tiene satisfechas a las jugadoras del Club León Femenil por lo que ahora buscan retomar la confianza ante un sinodal como Tigres, rival al que no le tendrán respeto pese a que llega al Bajío como subcampeón de la Liga MX Femenil.

El Nou Camp recibirá este lunes 13 de enero un duelo felino ya que las esmeraldas que dirige Everaldo Begines reciben a las Tigresas de Roberto Medina. Compromiso que será el debut como local de las esmeraldas.

“Tratar de sumar en casa y buscar que el equipo pise fuerte, es un segundo partido que nos toca un rival que no será nada fácil. Tigres está preparado para todo, es uno de los que siempre está en las finales, no estamos preocupadas por lo que están tratando de hacer, tenemos que preocuparnos por lo que estamos haciendo nosotros”, comentó Yamile Franco, capitana del cuadro femenil.

Aunque las universitarias llegan al cubil con cartel de ‘equipo grande’ ya que son subcampeonas del Apertura 2019 y bicampeonas del Clausura 2018 y Clausura 2019, la delantera reconoce que no respetarán a Tigres.

“Tenemos que jugar como siempre les hemos jugado, nosotros hemos tratado de no dejarlas jugar, los otros equipos las respetan mucho, las dejan jugar, acá no, tenemos que ser un equipo incómodo y tratar de buscar la manera de que ellas no tengan el balón”, advirtió Franco Tirado.

A pulir errores

Con nuevas incorporaciones en todas las líneas, la capitana zapatera reconoce que el trabajo mental es un área que deben fortalecer a la par del entendimiento del juego táctico que les pide Begines.

“Esto apenas empieza, necesitamos tener la mentalidad de que somos un equipo que puede competir, que somos parte del Club León y podemos competirle a cualquiera. Nos falta concretar, pero lo estamos trabajando”, concluyó la jugadora capitalina.

El compromiso ante Tigres UANL será el segundo que dispute Club León Femenil, en la fecha perdieron 3-1 ante Pachuca. Por su parte las regias apenas debutarán ya que al ser finalistas del torneo pasado se les reprogramó la fecha 1.