León Femenil gana Copa Bajío 2019

León, Guanajuato.- Concluyó la tercera edición de la Copa Bajío, certamen que aunque tuvo buena presencia de equipos leoneses en las finales terminaron con el subcampeonato en varias categorías. Donde hubo suerte fue Club León que se llevó la final femenil.

La categoría femenil enfrentó a los equipos zapateros de Club León y Esmeraldas de León, el campeonato se definió con un abultado marcador de 5-1. Otro equipo cuerero que se coronó fueron los Leones Blancos que le pegó 3-1 a CEFORMA.

Una de las academias leonesas que tuvo presencia en cada categoría fue Soccer Fit 80-20 aunque no corrió con suerte ya que únicamente llegó a dos finales y en ambas se quedaron con el subcampeonato. En la sub 17 GUD Amigos del Balón venció 2-0 a Soccer Fit 80-20. Mientras en la sub 15, los Tiburones Freseros se impusieron 3-1.

La tercera edición de la Copa Bajío se realizó en Lagos de Moreno, Jalisco, este certamen pasó de carácter regional a nivel nacional ya que participaron 34 equipos, entre ellos, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Jalisco y de Guanajuato, entre ellos equipos de los municipios de León e Irapuato.

Este certamen de futbol juvenil e infantil contó con apoyo del exportero Cirilo Saucedo. De igual forma se contó la presencia de visores de clubes profesionales de la Liga MX, entre ellos Leonardo Rodríguez de Pachuca, Ricardo Estrada del Club León.

Así como Felipe de Jesús Robles de Chivas, Bernardo Bon de de Monterrey, Gerardo Martínez de Monarcas Morelia, Bernabé Velázquez de Toluca, Gerardo Salgado de Tigres, Carlos Martínez de los zorros del Atlas y Carlos Sobuca de Pumas.