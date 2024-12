León por una hazaña ante Pachuca para remontar en la final Sub-19

León, Guanajuato.- Si los esmeraldas desean quedarse con el título Sub-19 del Apertura 2024, deberán ir por una gesta heroica a la Bella Airosa contra unos Tuzos que salieron bien parados de su visita a media semana en la “guarida”.

La Fiera luce sacudida, contra las cuerdas y cerca de visitar la lona, esa que la dejaría viendo como Pachuca levanta una copa más en categorías con limite de edad. El 3 a 1 de la final de ida resultó devastador, un duro mazazo del cual los pupilos de Luis Santillán lucen obligados a reponerse para aniquilar de una vez por todas los fantasmas del pasado. El problema es que la diferencia es amplia y el rival también querrá salir a liquidar la serie.

No hay más, si León quiere busca por sus fueros entonces deberá concretar un par de anotaciones y no recibir, así que, ganando por dos, obligará a que todo se defina desde los once pasos; ahora que, si el triunfo es por tres o más, los máximos honores serán para la escuadra panza verde.

Por su parte, la oncena hidalguense puede darse el lujo de empatar y hasta perder por uno, ambas combinaciones la colocarían en lo más alto.

Pachuca, sin haber realizado la fase regular más brillante, ha pisado el acelerador a la hora buena, mostrando ese músculo que, en el primer equipo, se ha visto en años recientes con los jóvenes que ha colocado Guillermo Almada; aunque del otro lado, los felinos querrán mostrar una versión mucho más sólida, como esa que fue capaz de meterle inteligencia y frialdad para despachar en cuartos de final al líder Cruz Azul o bien, la que dejó en el camino a unos Tigres que también suelen estar disputando las instancias definitorias.

Los esmeraldas llegarán a este compromiso sin la presencia de Erik Escobar, quien vio la roja a media semana al meterle la mano a una esférica con dirección de gol y que, a la postre, abrió las puertas al primero de dos tantos que encajó Jesús Lara.

Por como pinta el escenario, Santillán tiene que arriesgar, mandar un equipo que ataque, que goce de profundidad y recursos ofensivos para poder abrir una zaga que en el Estadio Nou Camp se plantó bien. No hay margen de error para los del Bajío, cuya apuesta deberá ser salir a devorarse al adversario como auténticos felinos.

León va por su primer gallardete en fuerzas básicas varoniles, recordando que ya perdió cuatro en la Sub-20, una de esas precisamente ante los Tuzos, así como una más en la Sub-13, donde participaron varios de estos “cachorros” y con el mismo “domador” en el banquillo.

Las acciones en el Estadio Hidalgo comenzarán este domingo a partir de las 12 del día con arbitraje del capitalino Benjamín Hernández.





El juego

Liga MX Sub-19

Apertura 2024

Final (Vuelta)

Pachuca Vs. León

Fecha: 8 de Diciembre

Hora: 12:00

Estadio: Hidalgo