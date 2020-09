León en busca del liderato del Guard1anes 2020 ante el Atlético de San Luis

León, Guanajuato.- León busca asumir el liderato del Guard1anes 2020, pero primero debe sortear la aduana del Atlético de San Luis y después aguardar por un empate o tropiezo de Cruz Azul frente al América.

La lucha en la parte alta de la tabla esta por demás cerrada, tanto que del primer puesto que es La Máquina al cuarto que son los Pumas únicamente hay tres unidades de diferencia, mientras que entre esos dos se encuentran La Fiera y las Águilas, con 24 y 23 puntos, respectivamente.

El cuadro esmeralda parece que se va reencontrando con su mejor versión, sin duda arriba como favorito a este encuentro, sin embargo, San Luis podría representar un hueso bastante duro de roer, más allá de lo que puedan reflejar sus pobres números.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Alista la Comude León nueva generación de promotores deportivos

Y es que a León se le suelen complicar los rivales “sencillos”, para muestra el torneo anterior los potosinos se encargaron de frenar al equipo de Nacho Ambriz que al igual que esta ocasión llegaba en plena lucha por la cima. En aquel duelo de la fecha seis el “Atleti” se impuso en casa 3 a 1 con doblete de Nico Ibáñez y otro tanto de Germán Berterame.

Ambriz contará con plantel completo, a excepción de Rodolfo Cota que por un problema dental no podrá estar disponible y su lugar será tomado por Alfonso Blanco. Es prácticamente un hecho que el “domador” no le moverá al resto de su once, donde Meneses irá al banquillo y por esa banda de la izquierda aparecerá “El Avión” Ramírez, mientras que al frente la apuesta sigue siendo con Nico Sosa y Emmanuel Gigliotti.

Del otro lado, Memo Vázquez y sus dirigidos llegan con el agua hasta el cuello, sólo han ganado dos compromisos, uno de ellos en casa, el de la jornada nueve frente al sotanero Necaxa y viniendo de atrás. La paciencia comienza a agotarse en tierras tuneras y si San Luis no logra sumar, quizás la directiva tenga que venir con un plan “B” en el banquillo.

León tiene ocho duelos sin perder, es la mejor defensa del torneo, pero eso no basta. Los verdiblancos quieren de una vez por todas trepar a la cima y empezar a manejar su destino.

Las acciones inician a las 17:00 horas con arbitraje del aguascalentense Oscar Macías.





El Juego

Liga MX

Jornada 12

Atlético de San Luis Vs. León

Fecha: 27 de Septiembre del 2020

Hora: 17:00 Hrs.

Estadio: Alfonso Lastras Ramírez





Alineaciones Probables

Atlético de San Luis León

1 Felipe Rodríguez 23 Alfonso Blanco

2 Juan Castro 5 Fernando Navarro

21 Ventura Alvarado 21 Stiven Barreiro

14 Rodrigo Noya 6 William Tesillo

15 Jorge Sánchez 11 Yairo Moreno

6 Luis Gallegos 18 Pedro Aquino

17 Pablo López 10 Luis Montes

8 Pablo Barrera 28 David Ramírez

19 Diego Pineda 13 Ángel Mena

7 Germán Berterame 19 Nicolás Sosa

20 Mauro Quiroga 20 Emmanuel Gigliotti

DT.- Guillermo Vázquez DT.- Ignacio Ambriz





Cuerpo Arbitral

Árbitro Central: Oscar Macías Romo

Asistente Uno: Andrés Hernández Delgado

Asistente Dos: Jimmy Acosta Montesinos

Cuarto Árbitro: Adalid Maganda Villalva





Números

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

2 León 11 7 3 1 14 7 7 24

17 Atlético de San Luis 11 2 2 7 13 21 -8 8





Goleadores

Jugador Equipo Goles

Emmanuel Gigliotti León 4

Ángel Mena León 4

Mauro Quiroga Atlético de San Luis 3

Nicolás Ibáñez Atlético de San Luis 3





Historial

Torneo Resultado Estadio

Apertura 2019 León 3-2 Atlético de San Luis Nou Camp

Clausura 2020 Atlético de San Luis 3-1 León Alfonso Lastras Ramírez