León busca confirmar su mejor arranque en la Liga MX Femenil

León, Guanajuato.- Por increíble que parezca, el triunfo ante Necaxa y el empate contra Atlas, ha sido el mejor arranque de Las Fieras en 11 torneos de la Liga MX Femenil y ese buen paso querrán extenderlo ahora en la jornada tres frente a Cruz Azul.

Las esmeraldas se encuentran metidas en los puestos de arriba, pese a no contar aún con plantel completo, recordando que las argentinas Ruth Bravo, Mariana Larroquette y Romina Núñez, siguen en Colombia disputando la Copa América, pero también se han sumado algunas bajas por lesión como las de Diana Luna e Itzayana Gómez.

Pese a esto, el timonel verdiblanco Adrián Martínez ha encontrado la manera de sacar los resultados, sobre todo el más reciente, un empate agónico frente a los rojinegras con el penalti convertido por Daniela Calderón ya en el ocaso del compromiso. A diferencia del semestre pasado, donde “El Grande” pagó caro el derecho de piso, este León se ve con mayor idea, entendimiento y compromiso, como si durante el periodo de receso no se hubieran dado las 15 bajas y un número mayor de incorporaciones.

Para este choque, la baja de Gómez obligará a realizar un ajuste, siendo la ex de Monarcas Morelia, Querétaro y Juárez, Marypaz Barboza, quien tomaría esa vacante en la central. En el resto del once no habría mayores modificaciones, con un tridente bastante interesante en zona ofensiva y en el que Calderón funge como nueve, mientras que Lulú Gordillo y Lucero Cuevas son las que de manera frecuente aparecen por los costados.

Fotos: Francisco Meza | El Sol de León

Las panzas verdes buscarán su primera victoria ante unas celestes que han impuesto condiciones en dos de los cinco duelos que han sostenido desde el Apertura 2019, tres de esos celebrados en el escenario de esta tarde, la cancha del Estadio Nou Camp. Hay que destacar que en la nómina cementera aparecen rostros conocidos por tierras cuereras como los de Itzayana González, Claudia Cid y Nailea Vidrio.

El partido inicia a las 17:00 horas con arbitraje de la irapuatense Priscila Pérez Borja.





