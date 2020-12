León apuesta tres más por Stiven Barreiro

León, Guanajuato.- En cuestión de horas el Club León resolvió un par de renovaciones de contrato, primero fue la de Jean Meneses y ahora la de Stiven Barreiro, quien firmó tres años más para seguir vistiendo la playera esmeralda.

El vinculo laboral del zaguero central terminaba en junio del próximo año, por lo que la directiva de La Fiera se apuró para amarrar al también ex futbolista de Atlas y Pachuca.

Barreiro llegó este año a la “guarida” y de inmediato tomó la titularidad gracias a la confianza que le brindó el timonel verdiblanco Nacho Ambriz. En el Clausura 2020, suspendido después de 10 fechas por la pandemia, el cafetero disputó ocho encuentros, mientras que en la actual campaña afrontó prácticamente todos los minutos de la fase regular y tan sólo se retiró de cambio contra los Tuzos en la jornada cuatro y frente a Tijuana en la cinco.

Cabe señalar que el anuncio de la renovación del colombiano se dio a través de las redes sociales de su agencia de representación (Sport Land Agency).

Stiven es el quinto jugador renovado de la plantilla verdiblanca. Otros que de igual manera extendieron contrato son: Luis Montes, Andrés Mosquera, William Tesillo y “El Takeshi” Meneses, por lo que sólo quedan pendientes Pedro Aquino, Yairo Moreno y José Iván “El Jefecito” Rodríguez.

En Números…

2 Torneos para Stiven Barreiro con el Club León

1501 Minutos disputó el colombiano en la fase regular del Guard1anes 2020

3 Años más de renovación como esmeralda para el defensor central