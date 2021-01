León abrirá la Concachampions ante otro rival de la MLS

León, Guanajuato.- Rumbo a la edición 2021 de la Liga de Campeones de la CONCACAF, misma que arrancará el próximo mes de abril, el Club León apunta nuevamente hacia un rival de la MLS para la ronda inaugural.

Don't miss the #SCCL2021 Draw on February 10 at 7:00PM ET! pic.twitter.com/np7bcTdd5o — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) January 28, 2021

Columbus Crew, actual monarca de la liga estadounidense, o bien las escuadras de Portland Timbers, Atlanta United, Philadelphia Union, Toronto FC o Forge FC del campeonato canadiense, podrían ser quienes paguen los platos rotos que dejó aquella eliminación de La Fiera a manos de Los Ángeles FC donde milita Carlos Vela.

De acuerdo al ranking de clubes que maneja la CONCACAF, los esmeraldas irán otra vez al bombo dos para el sorteo que se llevará a cabo el 10 de febrero en Miami, Florida, de tal forma que el compromiso de ida en los octavos de final será en el Estadio Nou Camp y la vuelta en territorio estadounidense o en el país de la hoja de maple.

Junto a los equipos norteamericanos, en el bombo uno también estarán Monterrey, América y Cruz Azul, sin embargo, hay que recordar que representantes del mismo país no pueden verse las caras en la fase inicial.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Fallece Blas Barajas, padre de la Carrera de los Barrios

León, que se clasificó a su segunda Concachampions en fila luego de ser segundo de la tabla en el Clausura 2020 y que al cabo de 10 jornadas tuvo que cancelarse por la pandemia, acompañará en el bombo dos al Saprissa (Costa Rica), Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica), Club Atlético Pantoja (República Dominicana), Arcahaie FC (Haití), Olimpia (Honduras), Marathon (Honduras) y Real Estelí (Nicaragua).

Los emparejamientos de octavos se disputarán entre el 6 y 15 de abril, los cuartos de final entre el 27 de abril y 6 de mayo, las semifinales entre el 10 de agosto y 16 de septiembre, mientras que la final a partido único se realizará entre el 26 y 28 de octubre en casa de aquel conjunto que haya mostrado un mejor desempeño durante las rondas previas.

Liga de Campeones de la CONCACAF 2021