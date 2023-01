León abre sus puertas a Campeonato Estatal de Atletismo

León, Guanajuato.- Rumbo a una nueva edición de los Juegos Nacionales CONADE, León abre sus puertas a la primera etapa del Campeonato Estatal de Atletismo, certamen al que acudirán los mejores atletas de la entidad en busca de lograr las marcas que los acerquen a la magna justa a celebrarse en 2023.

El certamen estatal se desarrollará del 27 al 29 de enero en la pista Sabino Rodríguez de la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez, inmueble que está próximo a cumplir su 60 aniversario de servicio por lo que la justa atlética enmarca la festividad.

Avalado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), el Campeonato Estatal reunirá a alrededor de 600 deportistas entre las categorías sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 y libre.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Entre el contingente de competidores se espera la asistencia de algunos de los deportistas que ya representaron a Guanajuato y que incluso se ganaron medalla en los Nacionales CONADE 2022, entre ellos Arian Chía, Frida Sofía Moreno, Sebastián Torres, Paola Cordero, Sabrina Salcedo, Esmeralda Torres, Óscar Gabriel Flores, Yelena Núñez, Sandro Rocha y más.

Para esta primera etapa la Asociación de Atletismo Guanajuatense busca las mejores marcas para bosquejar el representativo estatal. Posteriormente está prevista una segunda etapa en la que se definirán los últimos cupos al selectivo estatal.

El objetivo para la comitiva “guanajua” es superar los resultados obtenidos en la edición de 2022 cuando se logró una cosecha de 21 metales: 8 oros, 8 platas y 5 bronces.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Según el proceso clasificatorio establecido por la CONADE y el SINADE, después del campeonato estatal aún está por por delante el Macro Regional, fase para la que Guanajuato debe competir ante las delegaciones de Ciudad de México, Colima, Estado de México, Aguascalientes, Morelos, Michoacán, Querétaro, Jalisco, además del IPN y el INDET.