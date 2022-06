León a espera de definir la situación de Omar Fernández

León, Guanajuato.- “No me tomen fotos, no me voy a ir”, lanzó Omar Fernández a los medios de comunicación cuando llegó de pisa y corre a “La Esmeralda”.

El colombiano entró rápidamente a las oficinas administrativas, cinco minutos después salió, le lanzó besos a la distancia a su paisano Yairo Moreno y posteriormente abordó su camioneta para dejar el lugar. Quizás esa haya sido la última imagen del “Patrón” como futbolista de La Fiera y es que al parecer su futuro estaría nuevamente en Puebla.

Fernández no tuvo acción en el choque de preparación del pasado miércoles contra los “Xolos” y tampoco entrenó este jueves. Según el vicepresidente deportivo del club, Rodrigo Fernández, el tema con el futbolista cafetero se encuentra revisándose y si ha estado ausente los últimos dos días, todo se debe a que está atendiendo asuntos personales.

“Omar tiene un permiso especial por temas personales, pero estamos en el análisis de cada posición y de cada jugador, ahorita puedo decir que no hay nada, el plantel que hay es el que esta listo para arrancar el torneo, pero sabemos que esto puede cambiar en la semana y ya veremos en el análisis”, indicó el directivo del cuadro verdiblanco.

ESPERAN POR CAMPBELL

Rodrigo Fernández dio a conocer que el tico Joel Campbell deberá reportar el próximo lunes a la “guarida”, para después comenzar a definir su situación, si es que tiene cabida en el proyecto de Renato Paiva o si se le buscará acomodó en otra escuadra.

Finalmente, el atacante argentino Lucas Di Yorio, quien procede del Everton chileno, estará arribando este sábado a la capital cuerera. En el caso de los seleccionados Rodolfo Cota y Santiago Ormeño, ya se incorporaron a la pretemporada.