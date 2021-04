Leo Valadez va por otra tarde de ensueño en La Luz

León, Guanajuato.- Si hay un coso que tiene duende y magia para el diestro hidrocálido Leo Valadez, ese es precisamente el de La Luz en León, un escenario que en 2018 lo viera consagrarse con la obtención del Trofeo San Sebastián Mártir.

En exclusiva para El Sol de León, Valadez charló acerca de lo que significa actuar en tierras cuereras y también dejó claras sus expectativas rumbo al festejo del próximo sábado en el marco del certamen “México Busca un Torero”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes León se mete por primera vez al "Kraken" en busca de los tres puntos

“Contento por regresar a una plaza donde me gusta mucho torear, León siempre se me ha dado, gané el San Sebastián, he cortado cinco orejas y llego con mucha ilusión de tener una gran tarde, hay buenos pronósticos en esa plaza”, manifestó el aguascalentense.

Y aun cuando su toreo ya está visto y comprobado en el Bajío, Valadez se dijo consciente de que hay que poner algo más para conquistar a un público ampliamente conocedor.

“Es una plaza de las más conocedoras, el público que va a las corridas quiere ver a los toreros triunfar, en lo personal León se me da desde novillero, entonces eso hace que vaya con más energía, así que nada, van a ver un torero con ganas de triunfar, que va con ilusión y con el objetivo de que todos salgan contentos”.

Asimismo, Leo sabe que su arte es de ocasión, espontaneo, es decir, el matador de 24 años borda sus faenas al son que el toro le proponga .

“Soy muy malo para describirme, creo que no me corresponde, pero la gente que no me ha visto se encontrara con un torero de ganas, nunca llego con una faena planeada, es lo que vaya surgiendo en ese momento, pero el compromiso de triunfar siempre lo tengo”.

NO SE FRENA ANTE EL COVID-19

Después de un año donde las corridas escasearon debido a la pandemia, Leo Valadez recién se vistió de luces en Zacatecas, cita donde al igual que en León, únicamente figuró en el cartel puro talento mexicano.

“Creo que en esta pandemia estamos demostrando que con nosotros es suficiente, calidad y ganas hay, el domingo también hay otra corrida en Aguascalientes donde sólo estarán toreros mexicanos. Para el aficionado es muy interesante ver un cartel con toreros de experiencia y otros que desean dar su nombre a conocer, los experimentados van a intentar mantener su categoría y nosotros buscaremos hacer nuestra historia”.

Valadez partirá plaza este fin de semana junto a José Mauricio, Nicolás Gutiérrez, Octavio García “El Payo”, Francisco Martínez y Carlos Rodríguez, con astados de Begoña.

Posterior a este compromiso, el surgido de la academia que tiene Julián López “El Juli” en Arganda del Rey, España, ya planea una gira por Francia en junio, siempre y cuando el Covid-19 se lo permita.