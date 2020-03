Le cortan vuelo al “Mosquito” Sosa previo al juego contra Pumas

Nico Sosa levantó la mano para ser tomado en cuenta ante Pumas, pero Nacho Ambriz determinó que “El Mosquito” se quedará guardado.

“Me encuentro mucho mejor, estuve trabajando estos 25 días con el cuerpo médico y ahora estoy bien para aportarle al equipo, me perdí varios días de trabajo, pero me encuentro bien por si acaso me requieren”, declaró el uruguayo, antes de enterarse que no iba a entrar en la convocatoria del timonel esmeralda.

Sosa comenzará de cero, incluso peleándole ahora el puesto a un juvenil como lo es Armando León, quien en su debut frente a Juárez marcó gol, “me da gusto que los chiquitines tengan la oportunidad, ahora me tocará pelear la titularidad con él y habrá que ganarse el puesto, será un lindo desafío tener que pelear mi lugar”.

A su llegada a territorio panza verde, el atacante reveló que iba por el doble dígito de tantos en su primera campaña, lastimosamente un desgarre lo mandó al hule por casi un mes.

“Hubo un momento donde si lo tomé como un bajón, recién llego de otro país, mi primer torneo, con muchas expectativas y me toca esta lesión que ni se cómo se dio, pero lo tomé con calma, son cosas que pasan en el futbol y ahora por suerte ya me encuentro muy bien”.

Toman sus precauciones

Ante el brote de Coronavirus (COVID-19) a nivel mundial, Nico Sosa reveló que el equipo ya fue instruido por el área médica para evitar algún contagio, además de ver con buenos ojos el que la Liga MX pueda parar este fin de semana, con el objetivo de no poner en riesgo la salud de jugadores y aficionados.

“Se está hablando mucho de todo esto, la verdad no soy mucho de escuchar noticias, pero cuando es algo mundial te enteras, ahora se está parando en muchos lugares, en Uruguay se jugará a puerta cerrada y creo que esta bueno que se tomen decisiones, no sólo son los futbolistas, es la gran cantidad de personas que asisten a un evento”, precisó el charrúa.