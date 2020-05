Le apuestan Fassi y Talavera al mundo de los eSports

En tiempos donde los eSports van cobrando una especial relevancia, Sebastián Fassi y Alfredo Talavera, han decidió unir fuerzas para llevar al siguiente nivel el proyecto denominado México Sports Team (MeT).

Ambos porteros, también seguidores del mundo de los videojuegos, buscan explotar un área de oportunidad que en nuestro país va caminando con pasos firmes, así que de esta manera, se convierten en los primeros futbolistas mexicanos que apuestan y le invierten su capital al desarrollo de una organización profesional de deportes electrónicos.

“Sabemos de la gran relevancia que tienen hoy en día los eSports y lo que este mundo está creciendo, entonces fue una inversión pensada muy estratégicamente para todo lo que viene. México es un terreno virgen en este aspecto y queríamos ser pioneros en agarrar una marca que ya estuviera consolidada en el mundo de los eSports y de ahí se dio nuestra inversión e inclusión a este mundo”, manifestó Fassi, cancerbero de La Fiera, en charla exclusiva para El Sol de León.

Feliz de anunciar nuestra nueva inversión : El @equipomet de eSports ! Motivados y muy ilusionados por todo lo que viene... #ElEquipoDelPueblo la va a romper !!!!! 🎮 pic.twitter.com/j5iam8W2ne — Seba Fassi (@sebafassi1) May 18, 2020

Cabe destacar que a nivel institución, las Chivas Rayadas del Guadalajara cuentan con un representativo de eSports en ligas de FIFA, Clash Royale y Rainbow Six, aunque ninguno de sus futbolistas profesionales se ven involucrados en el proyecto.

Le pone “play”

El equipo MeT busca traspasar fronteras, hacer ruido en competiciones internacionales, sin embargo, el primer objetivo es dominar una de las principales ligas a nivel nacional.

“Los equipos ya están armados, este año participaremos en uno de los juegos que se llama Rainbow Six, que es una primera división en México, ya tenemos gente experta, un coach y también se mantienen como parte de esta sociedad los fundadores del equipo que son gente que ya tiene mucho tiempo en este negocio, básicamente nosotros entramos para darle ese envión de difusión que se necesitaba”, explicó Fassi Álvarez.

⚽🐕 El @equipomet está listo para el Campeonato Mexicano y esta vez cuenta con el respaldo de @1AlfredoTala y @sebafassi1. #MxR6 #LigasLatamR6 pic.twitter.com/eOU7CYP3ZG — Rainbow Six Esports LATAM (@Rainbow6LATAM) May 18, 2020

Y si bien tomar el control es algo que le atrae desde pequeño, por ahora “Seba” se dijo enfocado a su carrera deportiva, aunque no por ello se aleja de uno de sus pasatiempos.

“Últimamente no he estado tan metido por cuestiones tiempo, pero es un mundo que me gusta, aunque esto al final del día es negocio, una inversión y por el estudio de mercado que hicimos y por lo que hoy en día significan en el mundo los eSports, creemos que es una buena inversión porque traemos un proyecto de expansión muy agresivo, queremos posicionarnos entre los primeros lugares de Latinoamérica”.

Reconoce a “Nickiller”

Sebastián Fassi, ahora como flamante directivo de un equipo profesional de eSports, no dudó en destacar la actuación que el uruguayo Nico Sosa está teniendo en la nueva e-Liga MX, donde tiene al Club León como líder en solitario y único invicto tras 12 jornadas.

“Nico es un crack, muy contento de tener un representante así que la esté rompiendo en la liga y esperemos que sea un boom para que nuestra liga, en este caso de FIFA, también explote, nos ha venido en buen momento, a mí me hubiera encantado participar, pero en realidad no soy tan bueno, además Nico la está rompiendo y decidimos dejarlo a él, pero ahí estamos al pendiente de todos sus partidos”, aseveró el méxico-argentino.

El dato

Los “gamers” del México eSports Team también cuentan con experiencia en ligas correspondientes a los videojuegos Fortnite, Clash Royale, Free Fire y Valorant.