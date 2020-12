Laura Galván y Lalo Rodríguez quedan lejos de marcas olímpicas

La dupla guanajuatense de Laura Galván y Eduardo Rodríguez tuvo su primera prueba oficial en busca de dar la marca mínima para calificar a Tokio 2020 en la prueba de 5 mil metros.

Ambos fondistas acudieron al All Track Invitational 2020 en California, evento que se realizó en una pista particular en el Condado de Orange. Las pruebas en las que participaron fueron los 5 mil y 10 mil metros planos.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Jornada de empates para los equipos leoneses en la Tercera División

La campeona panamericana de los 5,000m no tuvo el resultado esperado ya que terminó en el quinto puesto con marca de 15:29.14. El segundo evento en el que compitió fueron 10 mil metros en los que cronometró 31:54.63.

“Después de unos cuantos meses esta fue mi primera carrera y definitivamente se siente el cambio de solamente entrenar a competir, esperamos que sigan haciendo más carreras y que tenga la posibilidad de participar”, comentó Laura Galván.

A punto de abandonar

El otro guanajua que participó fue Eduardo Rodríguez, el corredor de Irapuato también es prospecto a la justa veraniega aplazada para 2021, para la competencia en Estados Unidos cerró en el puesto 15 con 15:29.62

“No fue una carrera que me imaginaba, no pongo pretextos, siento que traigo una lesión muy fuerte en la espalda porque no soporto el dolor, iba a abandonar, pero termine por fuerza de voluntad, ha sido la peor carrera de mi vida, en los planes eran tiempos de 13:20 o 13:15, era el plan”, reconoció ‘Lalo’ Rodríguez.

Aunque no lograron los objetivos deseados, ambos corredores tuvieron su regreso en competiciones oficiales internacionales. Para lograr el boleto olímpico, la marca mínima establecida por World Athletics es de 15:00.00 en los 5,000 m femenil y en varonil el cronometraje es de 13:13.50.