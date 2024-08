Laura Galván se despide de las pistas para convertirse en maratonista

León, Guanajuato. Laura Galván ya tiene en la mira sus terceros Juegos Olímpicos, los de Los Ángeles 2028, sin embargo, la apodada “Gacela” dejará de ser semifondista para ahora incursionar en la distancia de maratón, prueba en la que ya desde hace varios años ha buscado adentrarse.

La guanajuatense tiene claros sus objetivos, por ello mismo, dará cerrojazo a la pista con los 1,500 metros planos y los 5 mil que le vieron conquistar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019 desarrollados en Lima, Perú; además, siendo esa competencia la que la llevó a las justas veraniegas de Tokio 2020 y París 2024, donde desafortunadamente no pudo cumplir el sueño de clasificarse a una final.

“Hay ciclos que se abren, otros que se cierran, eso es normal, frente a mí hay muchos objetivos y ahora quiero subirme al maratón, me interesa mucho esa distancia y poco a poco estaré haciendo esa transición”, comentó la hija pródiga de la comunidad de La Sauceda en la capital del estado.

Galván reconoció que en este nuevo paso hay retos que “pueden salir o no, pero lo quiero intentar, ya tengo la base y quiero hacerlo. Lo más importante en esta vida es perseguir eso que uno quiere lograr, cumplir las metas que se propone y de eso se trata, ya veremos qué pasa en este ciclo de cuatro años que es bastante largo y cualquier cosa puede pasar”.

Asimismo, explicó que los 42 kilómetros de la maratón “siempre me han llamado la atención y de hecho, en 2019, pensé que ya iba a estar en esa prueba, pero al regresar con mi entrenador trabajamos y nos dimos cuenta de que todavía podíamos estar en pruebas cortas que son los 1,500 y 5 mil metros. Qué bueno que hemos logrado varios récords mexicanos, pero el deporte es duro, te amerita disciplina y una de las cosas que me mantienen en el deporte son las diferentes pruebas y los retos, entonces quiero hacer maratón competitivo, estar en el asfalto y esta es una oportunidad muy buena porque joven ya no me estoy haciendo y quiero experimentar nuevas cosas y veremos cómo responde mi cuerpo, porque esa parte igual influye”.

Cabe destacar que Galván Rodríguez se despedirá del tartán dejando récords nacionales y su última justa será en la Milla de Nueva York. Tras culminar su temporada, la “guanajua” tomará un descanso y enseguida se meterá de lleno a entrenar la maratón, muy probablemente en compañía de su paisana y medallista centroamericana, Arián Chía.