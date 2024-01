Laura Galván se ausenta del Nacional de Campo Traviesa en Michoacán

León, Gto.- La semifondista guanajuatense, Laura Galván, no pudo refrendar su corona en el Campeonato Nacional de Atletismo a Campo Traviesa que se celebró este sábado en Queréndaro, Michoacán.

Hace un año, la apodada “Gacela de La Sauceda” se agenciaba los máximos honores en la justa llevada a cabo en tierras leonesas, sin embargo, en esta ocasión optó por hacer una pausa con miras a lo que será el último lapso de su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Por ahora no ternemos previsto acudir a eventos, en años pasados si comenzábamos fuerte, pero de momento nuestro enfoque está en trabajar la técnica en la pista”, comentó la oriunda de la capital del estado.

Cabe recordar que la pupila del profesor Cecilio Blancarte vivió un 2023 por demás ajetreado con tres grandes pruebas, primero los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, donde se colgó la medalla de oro en los 10 mil metros planos con un crono de 33:12.28 minutos que, además, la valió para establecer nueva marca regional.

La actividad de Galván Rodríguez continuó en el Mundial desarrollado en Budapest, Hungría y en donde obtuvo la plaza olímpica en los 5 mil metros planos con un tiempo de 14:43.94 minutos, batiendo el mínimo de 14:52.00 que solicitaba la World Athletics y finalmente, la “guanajua” se adueñó de la presea de plata en los 10 mil metros de los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, aunque de manera intempestiva, días más tarde declinó ir en los 5 mil metros, evento en el que ostentaba el cetro continental logrado cuatro años antes en Lima, Perú.

“Luego de Santiago me tomé un descanso el cual me sirvió para recargar energía, era algo que necesitaba, el cuerpo lo reclamaba, así que ahora estamos ya planeando una buena preparación para el objetivo final que son los Juegos Olímpicos y en donde lo quiero hacer de la mejor manera para superar lo hecho en Tokio”, aseveró la plusmarquista en charla con el Comité Olímpico Mexicano (COM).

Así que, mientras Galván alista su retorno al tartán, las guanajuatenses que sí acudieron al Nacional de Campo Traviesa fueron Arián Chía, plata en los 3 mil metros con obstáculos en los Centroamericanos y la mundialista juvenil Sabrina Salcedo. Esta cita sirvió como clasificatorio para el Campeonato Mundial de la especialidad a realizarse el próximo 30 de marzo en Belgrado, Serbia.