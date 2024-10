Laura Galván recupera beca CONADE y mira hacia Los Ángeles 2028

León, Guanajuato.- La corredora Laura Galván ya puede entrenar tranquila al menos por el último bimestre del año, esto tras la restitución de su beca deportiva por parte de CONADE, aunque este incentivo aún ha sido reasignado para 2025.

Fue en septiembre pasado, cuando la ‘Gacela de la Sauceda’ hizo público un oficio expedido por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en el que se notificó la baja de su estímulo económico, esto como una de las últimas acciones realizadas por parte de la anterior titular de dicho organismo federal, Ana Gabriela Guevara.

Luego, con el inicio de la nueva gestión del exclavadista, Rommel Pacheco, como director general de la CONADE, trascendió que él mismo contactó a la fondista “guanajua” para manifestar su respaldo, aunque quedando sujeto a evaluación. Tras este acercamiento, la propia corredora confirmó que le fue restituida su beca.

“Cuando expresé lo que había sucedido, me llamó (Rommel Pacheco) a los dos o tres días. La conversación no fue muy extensa, y no me confirmó muchas cosas. Más que nada fue decirle que le agradecía mucho que se hubiera tomado el tiempo de llamarme y pues él lo que dijo era que iba a revisar bien las reglas de operación, que iba a checarlo, que iba entrando”, comentó Laura Galván.

“Yo le dije que mi intención no fue otra más que expresar lo que ya venía pasando; sí me indignó, porque es el único apoyo que medio recibo de ellos (CONADE), que es el del área nacional y al final a mí eso me ayudaría mucho, si recibiera más apoyo, porque mis eventos son internacionales, la mayoría. En sí eso fue la conversación”, añadió Galván Ramírez.

Aquella primera charla entre la dos veces corredora de 5 mil metros en Juegos Olímpicos y Pacheco Marrufo resultó positiva, ya que CONADE mantuvo los estímulos económicos correspondientes hasta diciembre.

“La plática fue hace unas semanas y ahora me enteré por mi entrenador, que le habían comentado que nos iban a mantener esa beca hasta diciembre, ahorita ya nos depositaron esa beca, hasta ahorita cumplió (Rommel Pacheco) lo que dijo que nos iba a restaurar, pero él en específico fue muy breve. Yo espero que trabaje muy duro por el deporte”, añadió la corredora ‘guanajua’ quien tiene en planes un tercer Ciclo Olímpico.

SUEÑO OLÍMPICO

Justamente, con planes trazados rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Laura Galván requerirá de ese apoyo de nivel federal para afrontar la búsqueda de una tercera justa veraniega, pero en la prueba de Maratón.

“El apoyo ayudaría más si tienes esta idea, la motivación y las ganas de intentar otro Ciclo Olímpico, que no es nada fácil y la verdad, hasta a veces te da miedo intentarlo porque se requiere de mucho y luego ves esa situación (la falta de apoyo), te desanima. Pero, espero que se pueda dar eso, le agradeceríamos mucho, pero hace mucha falta que se trabaje mucho por el bien del deporte”, concluyó Laura Galván.

En lo que respecta a visión de transición de la pista a las pruebas de ruta, la campeona Panamericana de los 5 mil metros en Lima 2019 bosqueja para 2025 su inducción a los 10 mil metros. De igual manera, para enero del próximo año considera su participación en un medio maratón a celebrarse en el extranjero.