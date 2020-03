Laura Galván quiere boleto a Tokio 2020 y récord en cinco mil metros

León, Guanajuato.- El sueño Olímpico sigue latente para Laura Galván y parece cercano ya que en el mes de abril viaja a California en busca de romper el récord mexicano en cinco mil metros y obtener el boleto a Tokio 2020.

Como parte de su trabajo de acondicionamiento físico, la ‘Gacela de la Sauceda’ tendrá en los próximos días una prueba de chequeo de rendimiento en Sinaloa.

“Este fin de semana viajo a Mazatlán, haré un chequeo de tres mil metros, participaré en los cinco mil con hombres, yo me salgo al kilómetro tres, estoy tratando de buscar un tiempo rápido a nivel del mar, a partir de ahí evaluamos, después de dos semanas estaré compitiendo a principios de abril en California ya buscando la marca olímpica en cinco mil”, comentó Laura Galván.

Cómo parte de su programa de trabajo también se mantiene en concentración en la sierra de Santa Rosa.

“Me la paso entrenando en la sierra de Santa Rosa por la altura, luego bajo a entrenar a la Valenciana en Guanajuato, también estoy haciendo este tipo de chequeos a nivel del mar para ver cómo estoy.

Para clasificar a la justa veraniega que recibe la Nación del Sol Naciente, Laura Galván debe conseguir la marca mínima que establece la IAAF, misión que busca cumplir en California.

“La marca mínima es 15:10, a mí me encantaría romper el récord mexicano que es 15:04 y automáticamente, así que estaría dando la marca para Tokio 2020, mi mejor marca es de 15:27, hace poco corrí en New York, corrí en tres mil, rompí el récord mexicano, eso me da muy buen parámetro”, concluyó Laura Galván.