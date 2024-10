¡Que siempre no! Rommel Pacheco al rescate de la beca de Laura Galván

León, Guanajuato.- La dos veces olímpica guanajuatense Laura Galván podrá estar tranquila y es que su beca deportiva emanada desde la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte no le será retirada, así lo manifestó el nuevo titular de dicho organismo, el exclavadista Rommel Pacheco.

Hay que recordar que la semana pasada, la apodada “Gacela” hizo pública en redes sociales la determinación de la CONADE, todavía bajo la dirección de Ana Gabriela Guevara, que, tras no haber cumplido con los resultados pactados en los Juegos Olímpicos de París 2024, su apoyo como parte del programa de atleta de alto rendimiento se le retiraría por completo; sin embargo, tras la salida de Guevara y el arribo de Pacheco Marrufo, el panorama se le ha aclarado no solo a Galván, sino a varios de sus compañeros que también fueron perjudicados con dicha decisión emitida el pasado 30 de septiembre.

“Hay que aclarar que después de Juegos Olímpicos por reglas de operación que estamos revisando, hubo por ahí reducciones de becas, otros deportistas causaron baja, ya estoy en comunicación con algunos de ellos, con Laura Galván tuve en el mañana una llamada para decirle que era algo meramente administrativo que no corresponde a esta administración y vamos a revisar cada uno de los casos. Ya di la instrucción en el área de calidad que es el área que se encarga de las becas de que se considere cada uno de los casos y no se bajen las becas en este momento y que no den de baja hasta analizado cada uno de los casos”, dijo el titular de la CONADE previo a la reunión de instalación de la Comisión del Deporte en el Senado de la República.

De acuerdo a lo pactado en la gestión de Ana Guevara, algunos de los clasificados a la justa veraniega debían colocarse entre los 12 mejores de su disciplina para conservar sus becas, de lo contrario, estarían sujetos a una reducción o cancelación, como en este caso le sucedería a la nativa de Guanajuato capital y quien tomó parte de la prueba de los 5 mil metros planos, evento que la viera consagrarse monarca panamericana en 2019 y que igualmente la condujo hace tres años a los Olímpicos de Tokio.

Pacheco hizo énfasis en que “el eje central de esta administración serán siempre los deportistas, venimos a apoyar y ya di la instrucción de que los deportistas tengan todo lo necesario, puertas abiertas, comunicación y vamos a trabajar de la mano con las federaciones, hay algunas en controversia, pero platicaremos con ellos porque son el órgano de sus disciplinas y la CONADE es el órgano que se encarga de apoyar a esos órganos para que los deportistas tengan sus apoyos”.

Una vez aclarado el tema, Galván Rodríguez ahora se alistará para encarar el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028, aunque dejando de lado la pista e incursionando en la maratón.