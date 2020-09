Laura Galván está lista para volver a competir

León, Guanajuato; 16 de septiembre del 2020.- Aunque no ha podido entrenar en pista desde hace varios meses, la fondista Laura Galván se adaptó para trabajar desde casa, plan que resultó bien ya que está en óptimas condiciones para retomar su ciclo de competencias.

Una caminadora, sus tenis y los senderos de la comunidad de La Sauceda, son las herramientas con las que la ‘Gacela’ Galván entrena, pese a no ser las condiciones idóneas se dice lista para volver a competir.

“En este momento me encuentro fuerte tanto físicamente como mentalmente, a principios de diciembre tal vez por ahí ya tenga algunas competencias, sino es que hasta enero. Me siento sana, lista para cuando se tenga que competir y eso es lo que más me importa ahorita, estar físicamente bien”, señaló Laura Galván.

Mientras en México están suspendidos los eventos deportivos, en Europa se han retomado algunas competencias, sobre esta situación, la corredora descartó que sea una desventaja el no participar en eventos oficiales.

“No podría decir si fuera desventaja o no, ellos (europeos) tuvieron competencias, pudieron hacer su temporada normal y nosotros desgraciadamente no pudimos, al final de cuentas te vas a encontrar con tus rivales tarde o temprano, sino se pudo hacer una temporada como los americanos, los europeos lo hicieron se fortalecen otra áreas”, aseveró la mediofondista.

PIENSA EN TOKIO

Campeona de los 5 mil metros en los Panamericanos de Lima 2019, su próxima meta es el boleto olímpico en la misma prueba y en los 1500 m. Aunque la justa de Tokio 2020 se aplazó, Esther Galván confía en mejorar sus marcas de tiempo.

“Es un año más de entrenamiento, la marca que me piden en 5 mil metros es 15:10, mi objetivo es esa marca, estaré compitiendo en otros eventos como 1500 metros, ese es el objetivo, mi marca es 15:27”, concluyó la corredora.

Actualmente Laura Galván entrena en la comunidad rural de La Sauceda, su preparación es supervisada por entrenadores nacionales y de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato.