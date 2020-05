Laura Galván corre en la incertidumbre del sueño Olímpico

El sueño olímpico de Laura Galván se mantiene en la incertidumbre, con la pandemia de Covid-19 varios eventos internacionales fueron pospuestos, competencias en las que la ‘Gacela de la Sauceda’ buscaría calificar a Tokio 2020.

La corredora guanajuatense reconoció que tenía un camino trazado para obtener la marca para los 5 mil metros y 1500 m, pero ante los riesgos sanitarios, muchos eventos suspendieron lo que desorienta el plan de trabajo con miras Juegos Olímpicos.

“Teníamos un plan definido para marzo y principios de abril, iba a buscar marca olímpica en 5 mil, no se dio, ahorita hay un poco de incertidumbre de cuándo son competencias, a pesar de que ya sabemos que la etapa de clasificación empieza el primero de diciembre al siguiente año, aún no hay fechas oficiales confirmadas de otros eventos”, reconoció Laura Galván.

Sobre la justa veraniega, reconoció que en un principio le pegó en lo psicológico el aplazamiento de los Olímpicos para 2021.

“La noticia si me causó un poquito de estrés emocional, el hecho de tener un plan, metas a corto plazo, ya me había hecho la idea de muchas competencias en las que estaba enfocada, pues ya no estaban, esa parte me causó estrés, el hecho de la incertidumbre, pero a final de cuentas no es del todo mal, es un año que estoy viendo muy positivo, me va a ayudar en mi preparación”, agregó la fondista.

Sin un rumbo fijo, la ‘Gacela Galván’ se enfoca en su acondicionamiento físico, su rutina la alterna en entrenamientos con una caminadora en su hogar y algunas caminatas en la sierra de Santa Rosa.

En el ranking mundial de World Athletics, Galván Rodríguez se ubica en el puesto 40 con 1168 puntos, de ahí la urgencia por confirmar eventos internacionales para sumar puntos. De igual forma debe dar las marcas mínimas que son de 4:04.20 en 1500m y 15:10.00 en 5000m, mientras los cronometrajes de la Gacela son de 4:10.00 y 15:25.00, respectivamente.