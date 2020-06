Laura Galván continúa activa

León, Guanajuato; 24 de junio del 2020.- Cuando por delante está el sueño olímpico, no hay nada que pueda frenar a la campeona panamericana Laura Galván.

Desde hace tres meses que las competencias fueron canceladas debido a la pandemia por Covid-19, incluso los Juegos Olímpicos de Tokio tuvieron que ser aplazados al próximo año, sin embargo, de una u otra forma la semifondista guanajuatense continúa activa.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Elías Hernández, Mauro Boselli e Ismael Sosa, ex jugadores de León entre los más productivos de la Liga MX

“Como atleta elite no creo que todo esto me afecte mucho, al principio si había un poco de estrés, pero en realidad lo único que no puedo usar ahora es la pista y algunas otras instalaciones como la alberca, pero no hay mucha diferencia, solamente que no estamos en competencia”, manifestó la medallista de oro en los 5 mil metros de los Juegos Panamericanos 2019 celebrados en Lima, Perú.

En medio de esta contingencia sanitaria, “La Gacela” ha extremado medidas durante sus sesiones de entrenamiento, “estoy tratando de mantenerme en casa, las autoridades tienen casi todo parado y en estas semanas he podido hacer algunas rutinas a los alrededores de mi comunidad, así que no he parado porque quiero asegurar fuerza y condición física”.

Por ahora y hasta que la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) no dé luz verde para que se reanuden las justas, el proceso de clasificación a Tokio 2021 seguirá estancado, aunque lo que si es un hecho es que Galván deberá bajarle 17 segundos a su mejor tiempo (15:35:47) en los 5 mil metros planos, si es que desea conseguir el ansiado boleto a los olímpicos.