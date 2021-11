Latirá por siempre el ‘Corazón de León’; Ignacio González es inmortalizado con cancha de futbol

León, Guanajuato.- Entre leyendas del futbol y juveniles, el exjugador de Club León, Ignacio González alcanzó la inmortalidad ya que su nombre da identidad a unas nuevas canchas de futbol, una de ellas con certificación FIFA Quality, siendo la única en el país con este reconocimiento.

Este nuevo espacio balompédico se ubica en la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez, para su construcción se destinaron 20 mdp por parte del Gobierno del Estado de Guanajuato junto a poco más de 6 mdp aportados por el municipio de León.

#León | @diegosinhue, gobernador de Guanajuato hace entrega de la cancha Ignacio González, única en el país con certificación FIFA QUALITY.

Se ubica en la unidad Enrique Fernández Martínez de León, Gto. pic.twitter.com/Y1CCVNrzBZ — El Sol de León (@soldleon) November 11, 2021

La obra consta de dos canchas de césped sintético, el espacio principal se nombró “Ignacio González”, esto en homenaje a la trayectoria del exfutbolista del mismo nombre quien militó por más de 10 años en las filas de Club León y que se despidió de las canchas en el año 2020.

Destaca que el espacio bautizado en honor al González Ibarra cuenta con la certificación FIFA Quality ya que los materiales, el césped sintético y las instalaciones aprobaron los estándares de calidad exigidos por el ente rector del futbol mundial, siendo la única cancha en el país con dicho reconocimiento.

HOMENAJE

Durante la ceremonia de entrega de la nueva cancha, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo destacó el legado deportivo de Ignacio González.

“Representas mucho de la cultura guanajuatense y leonesa, el escudo de la ciudad (León) tiene una frase, “El trabajo todo lo vence” y tu trabajo, tu disciplina te llevó a ser lo que eres hoy. Eres un ejemplo de constancia y del esfuerzo por eso es muy merecido que esta cancha lleve tu nombre porque queremos que sea un ejemplo para los niños”, exaltó Rodríguez Vallejo.

Con más de 10 años de carrera, el también llamado ‘Corazón de León’ González fue campeón de ascenso en 2012, luego conquistó los títulos de Liga MX en los torneos de Apertura 2013, Clausura 2014 y Guardianes 2020.

“Estoy muy agradecido con la gente de León porque desde que llegué encontré algo que me encanta, la pasión y a partir de ahí nos entendimos la ciudad (León) y yo. Después de un año de retiro sigo encontrado la nostalgia cada vez que recuerdo el fútbol, me dio alegrías, crecimiento personal, carácter, pasión, me alejo de vicios, amigos, pero sobre todo me dejó en paz, por eso me alegra ver a tantos niños en la cancha ‘Nacho’ González”, expresó el histórico dorsal 35.

De manera simbólica el gobernador de Guanajuato junto a González develó una placa con la leyenda Cancha de Futbol Soccer “Nacho González”. A nivel mundial suman un total de 1843 canchas las que cuentan con certificación FIFA Quality, de esta cifra 1041 las ostenta la UEFA, mientras la CONCACAF cuenta con 66, siendo una de ellas la nueva cancha Ignacio González.

Por otro lado, quedó establecido que habrá una segunda etapa de atención a las canchas en la cual se instalará la iluminación, proyecto estimado en 3 mdp. De momento el fútbol local ya hace uso de este nuevo escenario ya que es la sede donde se desarrolla la Liga Leonesa Estudiantil de Futbol.