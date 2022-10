Las Fieras y Adrián Martínez agotarán todo por entrar a la liguilla

León, Guanajuato.- La sorpresiva victoria ante Tigres, el severo descalabro de Pumas y el empate de Toluca, hoy tienen a Las Fieras con la velita prendida de cara a la liguilla.

León llegó a 18 puntos, cinco por debajo del octavo puesto que es Atlas, sin embargo, las esmeraldas todavía tienen un choque pendiente contra Puebla que se saldará este jueves y luego recibirán a las Diablas Rojas para concluir la fase regular. Si las pupilas de Adrián Martínez desean regresar a la fiesta grande lucen obligadas a ganar sus dos juegos que les restan y esperar a que en esa jornada final las “Hechas en C.U.” superen por mínimo margen a las rojinegras.

El ”domador” reconoció que si hoy en día las esmeraldas están haciendo cuentas y volteando a ver otros frentes, mucho se debe a esa bipolaridad que les impidió sacar los resultados en casa frente algunos rivales que al menos en el papel eran ganables, casos del Atlético de San Luis y Querétaro.

“Lo mencioné después del partido con Chivas donde tampoco pudimos sacar el triunfo, fue en lo que más me enfoqué con las jugadoras, en esta parte de que hoy no tenemos la jerarquía futbolística de ver por encima ni por debajo del hombro a nadie, eso es lo que al final me salta, como podemos desaparecer tanto de un partido a otro siendo las mismas jugadoras, pero creo que es parte del trabajo, no estoy preocupado porque hay calidad en el plantel y ahora lo que debemos encontrar es mayor regularidad y tratar de ser más parejos en nuestro funcionamiento, pero este equipo va tomando color, no me quiero excusar ni nada de eso, sabemos que esto es un proceso, hay realidades, pero ya vimos en la cancha que se puede y para muestra lo de Tigres”, dijo Martínez.

El panorama que se le viene a las verdiblancas es el mismo de semanas atrás, con un equipo de La Franja ya eliminado y que puede hacer la maldad; además, en este compromiso la mediocampista argentina Ruth Bravo no estará disponible debido a su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

“Sabemos de la personalidad de Ruth, lo que le da al equipo, pero hay jugadoras que están esperando su chance, a veces como técnico no te preocupas tanto por las 11 que están jugando y que están motivadas, te preocupas por el resto, pero ojalá no dependamos de nadie y que todas se sientan participes y tengan esa esperanza de que puedan ser parte del 11 o de los recambios”, aseveró “El Grande”.