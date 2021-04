Las Fieras van con vergüenza deportiva frente a San Luis

León y Atlético de San Luis se juegan poco y nada en la décima quinta jornada del Guard1anes 2021 de la Liga MX Femenil.

Con escasas 11 unidades, ambos conjuntos han quedado sin chances de pelear la liguilla y su objetivo ahora es no ubicarse en la parte baja de la tabla. El que pierda esta tarde en las instalaciones de Casa Club incluso podría verse superado por el FC Juárez, siempre y cuando las fronterizas que son antepenúltimas derroten al sotanero general Puebla.

El torneo de Las Fieras ha resultado un desastre con sólo tres victorias, todas en casa y por marcador de 2 a 1 frente a Necaxa, Santos y Tijuana; además, las pupilas de Scarlett Anaya tienen la defensa más castigada del torneo al haber permitido 28 anotaciones y su ataque es uno de los menos productivos con apenas 11 tantos, sólo por arriba de la escuadra camotera.

Por su parte, San Luis que tiene en sus filas a las ex verdiblancas Carolina Zepeda e Itzia Tenahua, no ha ganado todavía de visita y desde la fecha nueve no sabe lo que es sumar de a tres cuando se impuso por la mínima como local a las Águilas del América.

En tres enfrentamientos entre leonesas y potosinas, las verdes ganaron dos, incluyendo el único que se jugó en el Estadio Nou Camp que fue el del Clausura 2020 y que acabó con un contundente 3-0 con goles de Daniela Calderón, Paulina Gómez y Sanjuana Muñoz.

Las acciones inician a las 17:00 horas con arbitraje de la hidrocálida Karen Hernández.

