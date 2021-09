Las Fieras salen goleadas en su visita a la jauría tijuanense

Las esmeraldas volvieron a las andadas y salieron goleadas 4 por 0 de su visita a la frontera más transitada del mundo.

Más rabiosas que nunca, las “Xolas” sentenciaron las acciones con “hat-trick” de Renae Cuellar y gol olímpico de Dulce Alvarado. Tijuana pudo haber hecho más holgado el marcador, solo que Ángeles Martínez logró salvar su arco en varias ocasiones, así como también la misma Cuellar y la estadounidense Angelina Hix se perdieron otras chances.

Hasta cierto punto, León tenía controladas a las rojinegras en la primera mitad, solo que al minuto 27 vino el cobro de Alvarado desde la punta de la izquierda, el esférico se fue cerrando en su trayecto a la portería y Martínez tuvo su colaboración al no poder meter el manotazo que hubiera evitado el tanto.

Fueron cuatro minutos de terror y desconcierto para la escuadra guanajuatense que aún sin digerir el primero, ya tenía el segundo en la frente. La novel Blanca Muñoz pagó derecho de piso, trompicó a Cuellar dentro del área y Renae no perdonó desde los once pasos.

El tercero de las locales llegaría al 65´ de tiempo corrido, cuando una ex fiera, Sanjuana Muñoz, hizo conexión con Alvarado y después apareció Cuellar para cerrar la pinza.

Las pupilas de Scarlett Anaya, quienes una semana antes habían dejado buenas sensaciones en Juárez, regresaron a ser el mismo equipo inoperante de medio campo hacia el frente, con apenas unos cuantos chispazos de la panameña Cox, esfuerzos aislados de Sabrina Munguía por su costado y en ataque Guajardo y Calderón muy lejos de encontrar pelotas a modo para intentarlo a puerta.

En pleno estado de gracia, Cuellar encajó el cuarto, su tercero de la noche y hasta con cierta dosis de fortuna. Martínez había desviado el balón que fue a dar en el larguero y Renae, jugando de auténtica caza goles, solo tuvo que empujar la bola a las redes.

Las Fieras sufrieron su quinto revés en ocho jornadas y quedan con siete puntos, en tanto que las “Xolas” se afianzaron en el sexto peldaño con 16 unidades; además, por primera vez consiguieron hacerle ver su suerte a las del Bajío en la Liga MX Femenil. En sus siguientes duelos, León recibe a Pumas y Tijuana visitará a Rayadas de Monterrey.