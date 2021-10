Las Fieras pelearán por la liguilla hasta la última instancia

Tan bondadoso sigue siendo el Apertura 2021 para Las Fieras, que con una racha de cuatro partidos sin ganar y solo nueve unidades en 11 jornadas, las opciones de clasificarse a la fiesta grande aún son una realidad.

Scarlett Anaya, estratega esmeralda, no quita el dedo del renglón y después del tropiezo en Monterrey, aseguró que sus dirigidas pelearán por la liguilla hasta la última instancia.

“Nosotras trabajamos partido a partido, no podemos adelantar nada, tampoco es que nos veamos eliminadas, obviamente y lo he venido diciendo que nadie trabaja para perder y este juego con Rayadas nos dejó un gran aprendizaje, así que el objetivo sigue siendo el mismo, buscaremos clasificar hasta donde nos dé”, comentó la “domadora”.

León llegó a soñar con un batacazo en tierras regias, incluso tuvo la ventaja, pero no hubo manera de aguantar el poderío del actual subcampeón y sublíder de la Liga MX Femenil.

“Mal sabor de boca no me dejó el partido porque en realidad hicimos un buen primer tiempo y se lo aplaudí a las chicas, ya después es un hecho que regalamos situaciones, no sé si fue un exceso de confianza, les dejamos el balón y todos esos detalles en verdad que los hemos venido trabajando, ahora también se aplaude lo que hace el rival, pero solo nos queda asimilar el resultado, trabajar y volvernos a enfocar en lo que viene”, dijo Anaya.

Las verdiblancas han quedado décimo quintas de la tabla y son cinco puntos los que las separan del octavo lugar que es Pumas, el último de los invitados a la liguilla hasta el momento. Será semana corta para las felinas ya que este sábado visitarán a Cruz Azul.