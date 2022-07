Lamenta Renato Paiva un empate con superioridad numérica

Zapopan, Jalisco.- A diferencia de duelos pasados, donde venir de atrás y con un hombre menos había sabido prácticamente a victoria, en esta ocasión el empate contra Chivas y en superioridad numérica no dejó del todo convencido a Renato Paiva.

“Me quedo otra vez con sensaciones a medias, mejoramos con el arco en cero, puede ser que ya se diga que León defiende un poquito mejor, ahora con la adaptación de Fidel (Ambriz) en la central, pero también pueden decir que no hacemos goles y eso me deja triste por el tema de la superioridad numérica, queda ese sabor de que pudimos haber hecho el gol, pero en los últimos juegos tampoco perdimos con uno menos, así que continuamos creciendo, vamos corrigiendo cosas y ojalá ya tengamos el equipo más completo para el próximo duelo”, dijo el “domador”.

Y de lo que fue apostar por esa central inédita, hasta cierto punto inexperta con Fidel Ambriz y Paul Bellón, el portugués indicó que “han hecho un gran trabajo, tuvieron que encararse más de una vez con Alexis Vega, uno de los mejores jugadores del campeonato, que genera juego ofensivo individual, un jugador muy difícil de defender y Fidel con su juventud tiene momentos de uno contra uno donde ganó, lo mismo Paul que es su cuarto partido y no hay que olvidar de donde viene, para mí lo que está haciendo es anormal en referencia a su pasado, su edad, pero lo consigue por su calidad”.

Paiva no hizo dramas por la seguidilla de tres empates, por el contrario, su principal mensaje fue para la afición verdiblanca al manifestar que “sé que las personas quieren que León gane, créanme que nosotros mucho más, pero no esta siendo posible, son dos juegos fuera en los que sumamos y ahora en un duelo difícil, como lo dije, no hemos hecho un futbol espectacular, pero si equilibrado”.

Finalmente, el lusitano ya piensa en lo que será Toluca, un choque “ante un gran adversario y que para mí es el que más inversión tuvo y vuelvo a pedir un estadio lleno, en el último juego venimos de atrás y mucho fue gracias al público, así que quiero un lleno y con playeras verdes y blancas, que el rival sienta nuestra localía”.