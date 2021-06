Lamenta padre de Santiago Ormeño no haberlo visto jugar para México

León, Guanajuato.-- Walter Ormeño Jr., padre de Santiago Ormeño, nuevo atacante del León y flamante seleccionado peruano, lamentó que su hijo no le haya llenado el ojo a Gerardo “El Tata” Martino, estratega del representativo mexicano.

“Es una cosa que duele, uno como padre lo que ha hecho siempre es apoyarlo, Santiago se ha desarrollado en México, siempre habíamos querido que juegue en México, casi toda la familia y amigos son de México, hay menos por allá (Perú), pero él sabe lo que es la cultura de Perú, sabe lo que es su abuelo (Walter Ormeño) y lo que ha sido, estuvo por seis meses en Cusco y tiene amigos peruanos”, platicó Ormeño en entrevista para la emisión Voces del Futbol de Radio Unión Perú.

Walter Jr. dijo no tener problema o resentimiento alguno con Martino, pese a haber desdeñado las ilusiones que tenía Santiago de vestir la playera tricolor.

“Yo no tengo bronca con “El Tata”, él tenía su plan bastante armado, las cosas como vienen y sin mencionar culpables. Sabemos lo que “El Tata” dijo, que no le llenaba el ojo y que el necesitaba otro tipo de jugador. Se dice que hay unos intereses en las televisoras, Martino pensaba que tenía a Jiménez, ahora resulta que no lo va a tener y “Chicharito” está vetado”.

Tal como lo hizo su abuelo Walter Ormeño allá por la década de los 40´s y 50´s, la esperanza es que Santiago “aporte su granito de arena con Perú, sabemos que en esa Copa América de Brasil puede repotenciar su valor”.

Por último, el papá del futbolista de La Fiera contó que “Santi” llegó a pensar que tenía extraviado su DNI (Documento Nacional de Identidad) inca, aunque su madre lo encontró a tiempo para que en las próximas horas el otrora delantero del Puebla pueda reportar con la bicolor que dirige Ricardo “El Tigre” Gareca, con quien ya sostuvo una charla virtual.