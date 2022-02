Lamenta “Jimmy” Lozano poca puntería de cara al arco esmeralda

Jaime Lozano lo sabe, Necaxa tuvo para mucho más frente a León, sin embargo, su incapacidad en el último tercio de la cancha acabó costándole muy caro.

“El equipo hizo un buen partido con un rival que normalmente domina por su posesión de pelota, sus jugadores tienen mucho tiempo trabajando y creo que generamos, empezamos agresivos en la presión y la decisión en la última zona nos pesó un poquito, ya van dos juegos que hacemos penales y nos anotan primero, ahora no nos alcanzó para reaccionar y me parece que merecíamos más, pero no hicimos los goles, así que hay que tener más claridad y serenidad al llegar a la última zona”, dijo el timonel de los Rayos.

En este mismo sentido, el “Jimmy” agregó que “siempre he pensado que en los partidos hay momentos y cuando tienes el momento hay que reflejarlo, de nada sirve ser mejor 20 o 30 minutos si no lo reflejas en el marcador y eso nos pasó. Malagón solo intervino en una o dos y recuerdo varias de Cota, la más clara el cabezazo de González que sale bastante centrado”.

El también ex entrenador del seleccionado olímpico mexicano tomó con bastante mesura su primer descalabro al frente del cuadro aguascalentense.

“Así como han llegado victorias nos llegarán derrotas, de eso se trata el futbol y solo queda levantar la cara, no nos vamos contentos, el equipo luchó hasta el final, buscamos moverle a los jugadores para tener más ocasiones de gol y simplemente no pudimos”.

Por último, Lozano sentenció que en la cancha del Victoria “debemos ser un equipo fuerte y que saque puntos, agradezco a la afición el apoyo y ese apoyo deberá verse reflejado en la medida de que el equipo lo siga dando todo y tenga ambición y deseos, si la gente ve eso, me parece que el apoyo lo tendremos siempre”.