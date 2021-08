Lamenta Beñat San José la floja presentación de Mazatlán en León

León, Guanajuato; 14 de Agosto del 2021.- Mazatlán sufrió su primer revés del torneo, fue goleado en cancha de La Fiera, pero su estratega, el español Beñat San José, no hizo dramas por el duro resultado en tierras esmeraldas.

“Ahora todos hablaran de lo que hizo León, que es justo ganador, merece la victoria, pero no nos merecíamos ir perdiendo al descanso, ese gol casi para terminar el primer tiempo siento que nos castigó demasiado y me quedó con esa primera parte, ya en la segunda León fue mejor puso ritmo y demuestra porque es un equipo grande y porque viene de meter tantos goles en la copa internacional”, dijo San José.

Para los cañoneros hubieron de dos a tres factores en contra como “no marcar cuando mejor jugábamos, no nos encontramos con ese gol, después cuando ellos te agarran a la espalda entre líneas cuesta mucho y así nos tomaron dos veces, en situaciones así hay que cerrarse un poco porque si no dejas al rival en el contragolpe y luego los cambios con jóvenes es complicado ya con un juego así”.

Asimismo, el ibérico dio a conocer que la ausencia de su hombre gol, el brasileño Camilo Sanvezzo, se debió a situaciones personales, por lo que en los siguientes días se evaluará si puede ser considerado para el duelo del martes frente a Toluca.

Por último, Beñat no cerró la opción de que el club vaya por algún fichaje del extranjero en pleno cierre de transferencias, aunque enfatizó que “estoy tan enfocado en mis jugadores que están trabajando bien, así que no lo sé, la directiva lo trabajará y me informará, si ven que en este final del mercado hay opciones que pueden enriquecer al plantel y ayudarnos entonces bienvenido sea”.