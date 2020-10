Lalo Rodríguez rompe récord mexicano en atletismo

León, Guanajuato.- El semifondista guanajuatense, Eduardo Rodríguez levanta la mano como una de las cartas fuertes del atletismo mexicano ya que rompió la récord mexicano en 2 mil metros, marca con 30 años de vigencia.

La hazaña establecida por Lalo’ Rodríguez tuvo tiempo de 5:02 minutos y la registró en Xalapa, Veracruz durante un chequeo técnico para el Gondi MX Team, equipo de atletismo del que forma parte.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Gimnasios y centros deportivos mantienen medidas contra Covid-19

“Es una alegría lograrlo, demostrar que estoy en un gran nivel y pueden romper las marcas, sobre todo tratándose de un récord que tenía 30 años y que fue establecido por un grande como Arturo Barrios, a quien considero un ídolo”, señaló Eduardo Rodríguez para El Sol de León.

Aunque la nueva marca no se dio en una competencia oficial de la FederacióMexicana de Asociaciones de Atletismo, marca un hito en el atletismo mexicano, el récord anterior era de 5:03.4 y fue establecido por el fondista Arturo Barrios en 1989.

“Ese registro me permite demostrar quien soy, de lo que puedo ser capaz, todo este tiempo he estado trabajando con empeño, no me he detenido, he entrenado con mucha fuerza y responsabilidad y ahí están los resultados”, agregó el corredor.

SUEÑO EN TOKIO 2020

Este chequeo es parte de la programación que tiene Eduardo Rodríguez como parte de su preparación en busca de dar la marca mínima a Tokio 2020, justa para la que tiene dos caminos posibles, dar marca mínima o por ranking mundial.

“Mi sueño es estar en Tokio 2020, para eso estoy trabajando, hay dos opciones, la primera es dar la marca mínima que es de 13:13.50 o el plan b es calificar por puntos, para ello es importante asistir a eventos internacionales y sumar puntos para el ranking mundial”, detalló Rodríguez Garibaldi.

Como parte de su programa internacional de competencias, Lalo Rodríguez tiene en agenda un evento atlético a celebrarse en Los Ángeles, California en el mes diciembre y para principios de 2021 podría asistir a eventos en Europa.